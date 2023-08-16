Строительство четырех школ на 5,3 тыс мест завершат в Ростове-на-Дону в 2023 году

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Речь идет об учреждении в микрорайоне Южного федерального университета, школы в районе Ростовского моря, еще два объекта возводят в 6-м и 5-м микрорайонах «Левенцовского».
Кроме того, 1 сентября откроется школа на улице Зорге, а также шесть учреждений после капремонта. Их оснастят современным учебным и технологическим оборудованием.
Также в городе приоритетной задачей является укомплектование штата новых школ педагогами.
Ранее после экскурсии по «Левобережью» губернатор Дона дал старт «Новому Ростову». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.