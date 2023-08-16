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Published Сегодня, 06:27

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Строительство четырех школ на 5,3 тыс мест завершат в Ростове-на-Дону в 2023 году

Строительство четырех школ на 5,3 тыс мест завершат в Ростове-на-Дону в 2023 году

16 августа 2023, 06:27
Фото: Midjourney
Строительство четырех школ на 5,3 тыс мест завершат в Ростове-на-Дону в 2023 году
В Ростове-на-Дону в этом году завершится строительство четырех школ, рассчитанных на 5,3 тысячи воспитанников, сообщили в городской администрации.

Речь идет об учреждении в микрорайоне Южного федерального университета, школы в районе Ростовского моря, еще два объекта возводят в 6-м и 5-м микрорайонах «Левенцовского».

Кроме того, 1 сентября откроется школа на улице Зорге, а также шесть учреждений после капремонта. Их оснастят современным учебным и технологическим оборудованием.

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Фото: rostov-gorod.ru

Также в городе приоритетной задачей является укомплектование штата новых школ педагогами.

Ранее после экскурсии по «Левобережью» губернатор Дона дал старт «Новому Ростову». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Школы#Строительство#Микрорайон Южного федерального университета#Ростовское море#Микрорайоны Левенцовского#Улица Зорге#Капремонт#Учебное оборудование#Педагоги#Новый Ростов
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