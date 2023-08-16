Суд против чиновника, по вине которого утонула школьница, могут прекратить в Ростове

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
«Ъ» пишет, что в Ростове завершились судебные разбирательства по уголовному делу в отношении экс-заместителя главы администрации Ростова Сергея Кузнецова. Его обвиняют в халатности, приведшей к гибели 14-летней девочки. Школьница утонула в 2016 году во время сильного ливня.
Обвинение полагает, что Кузнецов не только не принял мер по предупреждению последствий ливня, но и позже сфальсифицировал документ о проделанной работе. Сам бывший чиновник на суде вину не признал.
На крайнем судебном заседании защита Кузнецова заявила ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением срока давности. Прокурор заявил, что против инициативы адвокатов подсудимого ничего не имеет. Не возражал, как пишут СМИ, и единственный присутствовавший на заседании потерпевший.
Окончательное решение о продолжении или прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова примет судья. Новое заседание назначено на 18 августа.
Напомним, сама трагедия произошла в Ростове 30 июня 2016 года. Помимо погибшей, потерпевшими по делу проходят еще двое пострадавших из-за стихии — мужчина, который пережил отравление выхлопными газами, когда его автомобиль заблокировало стоками, а также подросток, которого ударило током при обрыве линий электропередач.