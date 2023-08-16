Тренер-диетолог Мария Волынкина перечислила принципы здоровой диеты

Как сообщает NEWS.ru, в утренние часы эксперт рекомендует употреблять в пищу белок и сложные углеводы, например, два яйца, творог, в целях снижения веса лучше брать творог 5% или 9%, и гречку. В середине дня количество углеводов лучше снизить, употребляя в пищу рыбу, курицу, мясо, тушеные овощи или на пару. А на ужин стоит выбрать белковые блюда или протеиновый коктейль, а также овощной салат. Чем ближе ко сну, тем больше углеводная стрелка должна стремиться к нулю — углеводы необходимы в начале дня, чтобы получить заряд бодрости и энергии на весь день.