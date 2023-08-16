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Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Тренер-диетолог Мария Волынкина перечислила принципы здоровой диеты

16 августа 2023, 18:32
В беседе с NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, как правильно соблюдать диету, чтобы не навредить здоровью. Она призывает граждан, которые хотят оставаться в форме, учитывать нормы суточной калорийности, баланс белков, жиров и углеводов, следить за водным режимом и сном.

Как сообщает NEWS.ru, в утренние часы эксперт рекомендует употреблять в пищу белок и сложные углеводы, например, два яйца, творог, в целях снижения веса лучше брать творог 5% или 9%, и гречку. В середине дня количество углеводов лучше снизить, употребляя в пищу рыбу, курицу, мясо, тушеные овощи или на пару. А на ужин стоит выбрать белковые блюда или протеиновый коктейль, а также овощной салат. Чем ближе ко сну, тем больше углеводная стрелка должна стремиться к нулю — углеводы необходимы в начале дня, чтобы получить заряд бодрости и энергии на весь день.

Волынкина призывает придерживаться водного режима (0,3 литра на килограмм веса) и спать как минимум восемь часов. Кроме того, соблюдая здоровую диету, основанную на подсчете суточной калорийности, стоит планировать и количество тренировочных дней.

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