Урбанист Зайцев рассказал, почему Ростову не нужно подземное метро

«Когда построили метро в Нижнем Новгороде, поезда ходили редко, потому что пассажиропоток был маленький. У нас тоже не будет большого пассажиропотока и поезда буду ходить раз в 20 минут. Надо ли идти до станции метро, спускаться, ждать поезда, подниматься и идти от станции?», — говорит урбанист.