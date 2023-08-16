Урбанист Зайцев рассказал, почему Ростову не нужно подземное метро

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Как рассказал Артемий Зайцев, в 2010 году было подсчитано, сколько денег уйдет на строительство всего пяти станций метро в Ростове. Уже тогда сумма равнялась трети годового бюджета Ростовской области.
«Когда построили метро в Нижнем Новгороде, поезда ходили редко, потому что пассажиропоток был маленький. У нас тоже не будет большого пассажиропотока и поезда буду ходить раз в 20 минут. Надо ли идти до станции метро, спускаться, ждать поезда, подниматься и идти от станции?», — говорит урбанист.
Артемий Зайцев уверен, что трамваи в Ростове будут работать гораздо эффективнее, чем метро. Особенно, если трамвайные линии и автомобильные полосы разграничат.
«У нас несколько раз в день ходит городская электричка. Надо продолжать строить железные дороги по Ростову, продлевать линии пассажирских поездов. И у нас получится наземное метро по типу московского», — предлагает урбанист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что власти города решили не убирать метро из генплана Ростова.