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Published Сегодня, 07:27

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Урбанист рассказал, почему Ростову не нужно метро

Урбанист Зайцев рассказал, почему Ростову не нужно подземное метро

16 августа 2023, 07:27
Фото: rawpixel.com/freepik.com
Урбанист рассказал, почему Ростову не нужно метро
Метрополитен не будет пользоваться спросом у ростовчан, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Как рассказал Артемий Зайцев, в 2010 году было подсчитано, сколько денег уйдет на строительство всего пяти станций метро в Ростове. Уже тогда сумма равнялась трети годового бюджета Ростовской области.

«Когда построили метро в Нижнем Новгороде, поезда ходили редко, потому что пассажиропоток был маленький. У нас тоже не будет большого пассажиропотока и поезда буду ходить раз в 20 минут. Надо ли идти до станции метро, спускаться, ждать поезда, подниматься и идти от станции?», — говорит урбанист.

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Артемий Зайцев уверен, что трамваи в Ростове будут работать гораздо эффективнее, чем метро. Особенно, если трамвайные линии и автомобильные полосы разграничат.

«У нас несколько раз в день ходит городская электричка. Надо продолжать строить железные дороги по Ростову, продлевать линии пассажирских поездов. И у нас получится наземное метро по типу московского», — предлагает урбанист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что власти города решили не убирать метро из генплана Ростова.

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#Анна Ивченко#Метро в Ростове#Транспорт#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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