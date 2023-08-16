В Москве обсудили программу международного форума «День сокола»

В программу мероприятия также войдут дискуссии о прикладном использовании птиц семейства соколиных и о научной базе сохранения редких видов этих пернатых. Кроме того, участники будут обсуждать успешные практики разных государств по сохранению и восстановлению численности хищных видов птиц. Среди нескольких тем пленарной сессии форума главными станут коммерческое применение таких пернатых и действия, направленные на их сохранение и сокращение влияния на природную популяцию.