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Updated Сегодня, 17:58

В Москве обсудили программу международного форума «День сокола»

В Москве обсудили программу международного форума «День сокола»

16 августа 2023, 17:58
Фото: Midjourney
В российской столице завершилось совещание по вопросам подготовки первого международного форума «День сокола», провести который планируется во Владивостоке 10 сентября. Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс.

На совещании обсуждалось формирование деловой программы форума и создание рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета. Кроме того, на повестку был поставлен вопрос об организации пригласительной кампании и первого соколиного аукциона. Об этом пишет vostokmedia.com.

Согласно заявлению Антона Кобякова, советника российского президента, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, значимой частью программы мероприятия является принятие рамочной декларации по сохранению популяции кречета. Эта мера поможет продолжить развитие сотрудничества между государствами в сфере охраны природы. «На сегодняшний день проект декларации поддержали восемь государств», — отметил Антон Кобяков.

В программу мероприятия также войдут дискуссии о прикладном использовании птиц семейства соколиных и о научной базе сохранения редких видов этих пернатых. Кроме того, участники будут обсуждать успешные практики разных государств по сохранению и восстановлению численности хищных видов птиц. Среди нескольких тем пленарной сессии форума главными станут коммерческое применение таких пернатых и действия, направленные на их сохранение и сокращение влияния на природную популяцию.

К участию в мероприятии планируется привлечь представителей ОАЭ, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Бахрейна. В ходе аукциона будут демонстрироваться плюсы легального и профессионального подхода к разведению, подготовке, приобретению и продаже соколиных. Немалая часть средств, вырученных на аукционе, будет направлена на поддержку программы восстановления их популяции.

Участники мероприятия смогут вживую увидеть несколько обученных птиц в «Доме сокола». Гостям расскажут об особенностях хищных птиц семейства соколиных, угрозе исчезновения популяции кречета и мерах поддержки. Кроме того, участники форума узнают об истоках соколиной охоты.

Цель международного форума «День сокола» — стать экспертной площадкой для всестороннего диалога между государствами и привлечь внимание органов власти, специалистов и представителей научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и увеличения численности хищных и редких видов пернатых, в частности, птиц семейства соколиных.

С 2023 года мероприятие ежегодно проводится в Российской Федерации. Официальный сайт форума: https://falconday.ru/.

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