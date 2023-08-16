В Москве обсудили программу международного форума «День сокола»

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
На совещании обсуждалось формирование деловой программы форума и создание рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета. Кроме того, на повестку был поставлен вопрос об организации пригласительной кампании и первого соколиного аукциона. Об этом пишет vostokmedia.com.
Согласно заявлению Антона Кобякова, советника российского президента, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, значимой частью программы мероприятия является принятие рамочной декларации по сохранению популяции кречета. Эта мера поможет продолжить развитие сотрудничества между государствами в сфере охраны природы. «На сегодняшний день проект декларации поддержали восемь государств», — отметил Антон Кобяков.
В программу мероприятия также войдут дискуссии о прикладном использовании птиц семейства соколиных и о научной базе сохранения редких видов этих пернатых. Кроме того, участники будут обсуждать успешные практики разных государств по сохранению и восстановлению численности хищных видов птиц. Среди нескольких тем пленарной сессии форума главными станут коммерческое применение таких пернатых и действия, направленные на их сохранение и сокращение влияния на природную популяцию.
К участию в мероприятии планируется привлечь представителей ОАЭ, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Бахрейна. В ходе аукциона будут демонстрироваться плюсы легального и профессионального подхода к разведению, подготовке, приобретению и продаже соколиных. Немалая часть средств, вырученных на аукционе, будет направлена на поддержку программы восстановления их популяции.
Участники мероприятия смогут вживую увидеть несколько обученных птиц в «Доме сокола». Гостям расскажут об особенностях хищных птиц семейства соколиных, угрозе исчезновения популяции кречета и мерах поддержки. Кроме того, участники форума узнают об истоках соколиной охоты.
Цель международного форума «День сокола» — стать экспертной площадкой для всестороннего диалога между государствами и привлечь внимание органов власти, специалистов и представителей научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и увеличения численности хищных и редких видов пернатых, в частности, птиц семейства соколиных.
С 2023 года мероприятие ежегодно проводится в Российской Федерации. Официальный сайт форума: https://falconday.ru/.