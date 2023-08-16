В РЭО отметили рост собираемости платежей за вывоз ТКО в Российской Федерации

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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Updated Сегодня, 16:52
Как рассказал Денис Буцаев, гендиректор РЭО, в организации в очередной раз проанализировали собираемость платежей операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах России. Этот показатель за первые шесть месяцев прошлого года составил 86,1%, а в 2023 году он увеличился сразу на 5,3%, достигнув 91,4%. Физическим лицам и организациям за данный период в совокупности выставили счетов на 139,3 млрд рублей, 127,3 млрд рублей из которых они уже оплатили, сообщил глава РЭО.
Наилучшие результаты по собираемости за вывоз отходов за период с января по июнь в текущем году принадлежат Уральскому федеральному округу с 95,3% (здесь зафиксировано увеличение показателя собираемости на 2,4%) и Северо-Западному федеральному округу, набравшему 93,7% (увеличение показателя достигло 13,5%). Худшим по собираемости за первое полугодие этого года стал Дальневосточный федеральный округ — здесь показатель снизился на 1,7%, составив только 83,7%.
Среди регионов страны, показатель собираемости в которых превысил 100%, первые позиции заняли Тюменская область со 100,9% и лидер рейтинга Ненецкий автономный округ с собираемостью в 110,8%.
А республики Ингушетия, Тыва и Дагестан, напротив, оказались аутсайдерами рейтинга, продемонстрировав худшие в России показатели собираемости — 31,8%, 56,1% и 58,3% соответственно.
Превысившие 100% показатели собираемости в регионах Российской Федерации обеспечили следующие операторы: в Тюменской области — ООО «ТЭО», в северной зоне ХМАО-Югры — АО «Югра-Экология», в Ненецком АО (во второй зоне деятельности) — МУП Заполярного района «Севержилкомсервис», в Республике Крым — ГУП РК «Крымэкоресурсы» кластеры № 3−6 и в Приамурье — кластер №5 ООО «Спецавтохозяйство».
Не достигающие и 60% — низкие результаты — показали региональные операторы в республиках Хакасия, Дагестан, Ингушетия, Саха и Тыва, а также в Алтайском крае и в Томской области.