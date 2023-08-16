В РЭО отметили рост собираемости платежей за вывоз ТКО в Российской Федерации

Как рассказал Денис Буцаев, гендиректор РЭО, в организации в очередной раз проанализировали собираемость платежей операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах России. Этот показатель за первые шесть месяцев прошлого года составил 86,1%, а в 2023 году он увеличился сразу на 5,3%, достигнув 91,4%. Физическим лицам и организациям за данный период в совокупности выставили счетов на 139,3 млрд рублей, 127,3 млрд рублей из которых они уже оплатили, сообщил глава РЭО.