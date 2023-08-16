rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В Ростове-на-Дону подготовят проект реконструкции улицы Орбитальной

В Ростове-на-Дону подготовят проект реконструкции улицы Орбитальной

16 августа 2023, 07:35
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону подготовят проект реконструкции улицы Орбитальной
В Ростове разработают документацию для реконструкции Орбитальной на участке площадью более 42,7 гектара, постановление появилось на портале администрации города.

В понедельник, 14 августа, на портале администрации появилось постановление о подготовке документации для планировки территории. В городе планируют провести реконструкцию дороги по улице Орбитальной от перехода через балку «Темерник» до улицы Добровольского и выхода на улицу Космическую. Площадь участка под планировку составляет более 42,7 гектара.

Экспертиза изучит проект строительства дороги «Орбитальная-2» в Ростове до конца года
Узнать подробнее
В городе планируют провести реконструкцию дороги по улице Орбитальной от перехода через балку «Темерник»В городе планируют провести реконструкцию дороги по улице Орбитальной от перехода через балку «Темерник»
В городе планируют провести реконструкцию дороги по улице Орбитальной от перехода через балку «Темерник»
Фото: Администрация Ростова

Документацию необходимо подготовить в течение года с момента выхода постановления, а в ближайшие дни ДАиГ Ростова должен подготовить техническое задание для выполнения работ.

Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в 2023–2024 годах на разработку проектов и реконструкцию дорог выделили около 448 миллиона рублей.

Читайте также:
В Ростове для строительства «Орбитальной-2» пообещали не сносить жилые дома в СНТФАС приостановила закупку на проектирование улицы Орбитальной в Ростове из-за жалобыВ Ростове строительство перехода балки «Темерника» на Орбитальной начнут в 2024 году
#Надежда Пустяк#Происшествие#Строительство дорог#Автодороги Ростова#Реконструкция#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростовской области задержали главу Миллерово Виталия Абакумова
Сегодня, 07:33
Урбанист Артемий Зайцев рассказал, в чем Ростов уступает Краснодару
14 августа, 14:20
Юрист Мартынов рассказал, что грозит ростовчанам за загрязнение Дона
Сегодня, 07:24
Эколог Баташев рассказал, как спасаться от жары на Кубани
Сегодня, 06:33
«Миллиарды в асфальт»: о ситуации в госзакупках Минтранса Ростовской области
Сегодня, 06:50