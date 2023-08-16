В Ростове-на-Дону подготовят проект реконструкции улицы Орбитальной

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В понедельник, 14 августа, на портале администрации появилось постановление о подготовке документации для планировки территории. В городе планируют провести реконструкцию дороги по улице Орбитальной от перехода через балку «Темерник» до улицы Добровольского и выхода на улицу Космическую. Площадь участка под планировку составляет более 42,7 гектара.
Документацию необходимо подготовить в течение года с момента выхода постановления, а в ближайшие дни ДАиГ Ростова должен подготовить техническое задание для выполнения работ.
Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в 2023–2024 годах на разработку проектов и реконструкцию дорог выделили около 448 миллиона рублей.