В Ростове-на-Дону появятся более 340 «умных» светофоров

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Начальная стоимость контракта составляет 112 миллионов рублей, подрядчик станет известен 24 августа. Согласно техническому заданию, проведут модернизацию городских светофоров по более чем 50 адресам. В том числе на Текучева, Доватора, Портовая, Киргизская, Ченцова.
Всего заменят 240 транспортных и 148 пешеходных светофоров на «умные». К новым объектам прописали большое количество технических требований.
Работы пройдут в рамках программы развития и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта. Их необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года.
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