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В Ростове-на-Дону появятся более 340 «умных» светофоров

В Ростове-на-Дону появятся более 340 «умных» светофоров

16 августа 2023, 09:20
Фото: StefanTiran/cc by sa 3.0/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону появятся более 340 «умных» светофоров
В Ростове-на-Дону объявили электронный аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ для внедрению интеллектуальных транспортных систем, говорится в материалах госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 112 миллионов рублей, подрядчик станет известен 24 августа. Согласно техническому заданию, проведут модернизацию городских светофоров по более чем 50 адресам. В том числе на Текучева, Доватора, Портовая, Киргизская, Ченцова.

Всего заменят 240 транспортных и 148 пешеходных светофоров на «умные». К новым объектам прописали большое количество технических требований.

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Работы пройдут в рамках программы развития и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта. Их необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года.

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