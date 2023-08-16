В Ростове осудили украинского хакера, который организовал атаки на российские сайты

Ленинский районный суд Ростова признал Носачева виновным в использовании компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру. Теперь он проведет в колонии-поселении два года и выплатит государству 600 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.