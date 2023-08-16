В Ростове осудили украинского хакера, который организовал атаки на российские сайты

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В среду, 16 августа, силовики объявили, что выявили и задокументировали незаконную деятельность украинца Романа Носачева, который проводил хакерские атаки и воздействовал на критическую информационную инфраструктуру России.
Сотрудникам ФСБ удалось установить, что Носачев, проживающий в Харцызске в Донецкой области, производил хакерские атаки на российские сайты и помогал взламывать интернет-ресурсы другим, распространяя инструкцию о том, как произвести DDoS-атаку и предоставив ссылки на вредоносное ПО.
Ленинский районный суд Ростова признал Носачева виновным в использовании компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру. Теперь он проведет в колонии-поселении два года и выплатит государству 600 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.
Ранее ФСБ сообщили, что с начала 2022 года российские сайты взламывали более пяти тысяч раз.