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В Ростове осудили украинского хакера, который организовал атаки на российские сайты

В Ростове осудили украинского хакера, который организовал атаки на российские сайты

16 августа 2023, 09:22
Фото: Cristiano Betta/cc by 2.0/flickr.com
В Ростове осудили украинского хакера, который организовал атаки на российские сайты
В Ростове украинского хакера осудили на два года колонии за взлом российских сайтов и распространение инструкции для DDoS-атак, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

В среду, 16 августа, силовики объявили, что выявили и задокументировали незаконную деятельность украинца Романа Носачева, который проводил хакерские атаки и воздействовал на критическую информационную инфраструктуру России.

Сотрудникам ФСБ удалось установить, что Носачев, проживающий в Харцызске в Донецкой области, производил хакерские атаки на российские сайты и помогал взламывать интернет-ресурсы другим, распространяя инструкцию о том, как произвести DDoS-атаку и предоставив ссылки на вредоносное ПО.

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Ленинский районный суд Ростова признал Носачева виновным в использовании компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру. Теперь он проведет в колонии-поселении два года и выплатит государству 600 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.

Ранее ФСБ сообщили, что с начала 2022 года российские сайты взламывали более пяти тысяч раз.

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