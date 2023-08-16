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Published Сегодня, 15:17

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Updated Сегодня, 15:19

Жителям Ростовской области хотят запретить выкладывать фото и видео атак БПЛА Украины

В Ростовской области могут ввести запрет на публикации фото и видео атак БПЛА Украины

16 августа 2023, 15:17
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области хотят запретить выкладывать фото и видео атак БПЛА Украины
В Ростовской области, как и во всей России, хотят ввести ответственность за публикацию фото и видео атак беспилотников ВСУ, пишут федеральные СМИ.

Российские сенаторы разработали законопроект, запрещающий распространять в сети или СМИ, фото и видео с мест обстрела или атак БПЛА Украины. Исключение составят лишь снимки, сделанные и опубликованные министерством обороны.

Сенатор Андрей Клишас заявил ТАСС, что власти беспокоятся в первую очередь о том, что на снимках будут видны места дислокации российских военных и местоположение военной техники, из-за чего они станут легкой мишенью для ВСУ. Также фото и видео с мест попадания снарядов якобы помогут украинским военным скорректировать координаты ведения боевых действий.

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Изменения, если их примут, внесут в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Опубликованные фото и видео, в соответствии с законопроектом, признаются новым видом «противоправной, опасной для общества и государства информации». Это влечет за собой блокировку ресурса-нарушителя Роскомнадзором.

Ранее защиту Таганрога усилили после ракетной атаки 28 июля.

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