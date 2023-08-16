В Ростовской области могут ввести запрет на публикации фото и видео атак БПЛА Украины

Сенатор Андрей Клишас заявил ТАСС, что власти беспокоятся в первую очередь о том, что на снимках будут видны места дислокации российских военных и местоположение военной техники, из-за чего они станут легкой мишенью для ВСУ. Также фото и видео с мест попадания снарядов якобы помогут украинским военным скорректировать координаты ведения боевых действий.