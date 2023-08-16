В Ростовской области на 8 лет осудили дончанина, задушившего женщину три года назад

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Семикаракорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ региона собрал достаточно доказатель для вынесения приговора в отношении 36-летнего дончанина, которого подозревали в убийстве знакомой.
Следствие и суд установили, что весной 2020 года подозреваемый, который находился в деревянном вагончике для наемных рабочих, задушил свою 41-летнюю знакомую в ходе ссоры. После убийства мужчина скрылся, ему заочно предъявили обвинение и заключили под стражу, объявив в международный розыск.
Злоумышленника удалось задержать только в феврале текущего года. Мужчина сознался в содеянном, теперь он проведет в колонии строгого режима восемь лет.
Ранее в Ростовской области под стражу поместили мужчину, который забил пожилую мать молотком.