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В Ростовской области на 8 лет осудили дончанина, задушившего женщину три года назад

В Ростовской области на 8 лет осудили дончанина, задушившего женщину три года назад

16 августа 2023, 07:22
Фото: 1MI
В Ростовской области на 8 лет осудили дончанина, задушившего женщину три года назад
Во вторник, 15 августа, стало известно, что суд определил наказание для мужчины, который задушил знакомую в 2020 году и три года находился в международном розыске, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Семикаракорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ региона собрал достаточно доказатель для вынесения приговора в отношении 36-летнего дончанина, которого подозревали в убийстве знакомой.

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Следствие и суд установили, что весной 2020 года подозреваемый, который находился в деревянном вагончике для наемных рабочих, задушил свою 41-летнюю знакомую в ходе ссоры. После убийства мужчина скрылся, ему заочно предъявили обвинение и заключили под стражу, объявив в международный розыск.

Злоумышленника удалось задержать только в феврале текущего года. Мужчина сознался в содеянном, теперь он проведет в колонии строгого режима восемь лет.

Ранее в Ростовской области под стражу поместили мужчину, который забил пожилую мать молотком.

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