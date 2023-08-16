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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Ростовской области собрали самый рекордный урожай зерна за всю историю региона

В Ростовской области собрали самый рекордный урожай зерна за всю историю региона

16 августа 2023, 13:04
Фото: donland.ru
В Ростовской области собрали самый рекордный урожай зерна за всю историю региона

Рекордный урожай зерновых собрали в Ростовской области в 2023 году

В Ростовской области собрали урожай в более, чем 15 миллионов тонн зерновых, заявил губернатор Василий Голубев.

В Ростовской области аграрии собрали самый большой урожай ранних зерновых за всю историю региона. Объем урожая в этом году уже превысил 15 миллионов тонн. Жатва в Ростовской области должна завершиться в ближайшее время.

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«В ближайшие дни цифра еще может уточняться, но теперь только в большую сторону. Такого урожая донские хлеборобы не собирали никогда, за всю историю», — заключил губернатор Василий Голубев.

Ранее сообщалось, что с начала года более 11 миллиардов рублей вложили в сезонно-полевые работы в Ростовской области.

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