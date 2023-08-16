В Ростовской области собрали самый рекордный урожай зерна за всю историю региона

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В Ростовской области аграрии собрали самый большой урожай ранних зерновых за всю историю региона. Объем урожая в этом году уже превысил 15 миллионов тонн. Жатва в Ростовской области должна завершиться в ближайшее время.
«В ближайшие дни цифра еще может уточняться, но теперь только в большую сторону. Такого урожая донские хлеборобы не собирали никогда, за всю историю», — заключил губернатор Василий Голубев.
Ранее сообщалось, что с начала года более 11 миллиардов рублей вложили в сезонно-полевые работы в Ростовской области.