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В Ростовской области задержали главу Миллерово, пока жители ждут вакцину от ковида

В Ростовской области задержали главу Миллерово, пока жители ждут вакцину от ковида

16 августа 2023, 17:17
Фото: flickr.com/cc by sa-nd/hospitalclinic/
В Ростовской области задержали главу Миллерово, пока жители ждут вакцину от ковида
В Миллерово задержали главу городского поселения Миллерово, тем временем тысячи жителей Ростовской области ожидают вакцину от коронавируса, а власти хотят создать реестр пострадавших от обстрелов ВСУ.

Задержание в Миллерово

16 августа стало известно о том, что в Миллерово Ростовской области задержали местного главу поселения и депутата Виталия Абакумова. Также задержан местный депутат Виталий Кугут. Их подозревают во внесении ложных сведений в заключение по публичным слушаниям.

Также СМИ сообщают, что Абакумову вменяют дело о попытках поменять устав города. Сделать он это хотел якобы для получения возможности получать зарплату из бюджета. До этого деятельность депутатов основывалась на «общественных началах». Обсуждать изменения устава с местными жителями, как того требует закон, Абакумов не захотел.

Официальной информации о задержании Абакумова и Кугута пока не поступало. Подробности уточняются.

В Ростовской области задержали главу Миллерово Виталия Абакумова
Узнать подробнее
Также СМИ сообщают, что Абакумову вменяют дело о попытках поменять устав города.Также СМИ сообщают, что Абакумову вменяют дело о попытках поменять устав города.
Также СМИ сообщают, что Абакумову вменяют дело о попытках поменять устав города.
Фото: миллерово-гп.рф

Реестр пострадавших

На портале правовой информации Ростовской области появилась информация о создании реестра компаний и самозанятых, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ. Этот список буде формировать министерство экономического развития региона.

Уточняется, что речь идет об атаках ВСУ по территории Ростовской области, а также о терактах.

В реестр будет включена информация о местоположении пострадавшей компании или самозанятого, адресе, виде деятельности, дате, когда ущерб был причинен, и его объеме. Также власти укажут сумму ущерба.

Постановление о создании реестра уже вступило в силу, его подписал губернатор Василий Голубев.

Реестр пострадавших от обстрелов ВСУ создадут в Ростовской области
Узнать подробнее
Уточняется, что речь идет об атаках ВСУ по территории Ростовской области, а также о терактах.Уточняется, что речь идет об атаках ВСУ по территории Ростовской области, а также о терактах.
Уточняется, что речь идет об атаках ВСУ по территории Ростовской области, а также о терактах.
Фото: 1MI

Нехватка вакцины от ковида

В правительстве Ростовской области сообщили о планах закупить партию вакцины от коронавируса. Соответствующее указание дал губернатор Василий Голубев.

Для закупки вакцины из резервного фонда министерства здравоохранения региона выделили около 15 миллионов рублей. Вакцинация от коронавируса теперь будет проводиться в соответствии с календарем профилактических прививок.

Сейчас власти заняты обеспечением населения вакциной. В список ее ожидания сейчас включены 13 тысяч человек.

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