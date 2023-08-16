В Ростовской области задержали главу Миллерово, пока жители ждут вакцину от ковида

Также СМИ сообщают, что Абакумову вменяют дело о попытках поменять устав города. Сделать он это хотел якобы для получения возможности получать зарплату из бюджета. До этого деятельность депутатов основывалась на «общественных началах». Обсуждать изменения устава с местными жителями, как того требует закон, Абакумов не захотел.