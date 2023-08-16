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В Ростовской области задержали главу Миллерово Виталия Абакумова

В Ростовской области задержали главу Миллерово Виталия Абакумова

16 августа 2023, 07:33
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали главу Миллерово Виталия Абакумова
В Ростовской области провели операцию по задержанию главы Миллеровского городского поселения Виталия Абакумова, говорится в Telegram-канале одной из политических партий.

Канал утверждает, что якобы задержали двух депутатов — Абакумова и Виталия Кугута по подозрению в том, что они внесли ложные сведения в заключение по публичным слушаниям. В партии уверены, что их просто преследуют за их работу.

Официальной информации о проведенном задержании не было, она уточняется. Между тем, местные СМИ пишут, что Абакумов задержан по делу о попытках поменять устав города.

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Между тем, местные СМИ пишут, что Абакумов задержан по делу о попытках поменять устав города.Между тем, местные СМИ пишут, что Абакумов задержан по делу о попытках поменять устав города.
Между тем, местные СМИ пишут, что Абакумов задержан по делу о попытках поменять устав города.
Фото: миллерово-гп.рф

«Поправки позволили председателю собрания депутатов и 10% народных избранников получать зарплату из бюджета. До этого их деятельность была основана на общественных началах. Эти изменения нужно было обсудить с местными жителями, но этого не произошло», — пишет 1Rnd.

Ранее ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО.

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