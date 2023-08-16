В Ростовской области задержали главу Миллерово Виталия Абакумова

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Канал утверждает, что якобы задержали двух депутатов — Абакумова и Виталия Кугута по подозрению в том, что они внесли ложные сведения в заключение по публичным слушаниям. В партии уверены, что их просто преследуют за их работу.
Официальной информации о проведенном задержании не было, она уточняется. Между тем, местные СМИ пишут, что Абакумов задержан по делу о попытках поменять устав города.
«Поправки позволили председателю собрания депутатов и 10% народных избранников получать зарплату из бюджета. До этого их деятельность была основана на общественных началах. Эти изменения нужно было обсудить с местными жителями, но этого не произошло», — пишет 1Rnd.
Ранее ростовский депутат жестко высказался о тех, кому не интересна СВО.