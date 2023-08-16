В Ростовской области задержали выдававшего себя за бездомного наводчика ВСУ

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
В Ростовской области задержан предполагаемый наводчик ВСУ. Он выдавал себя за простого бездомного в селе Ремонтном. На днях его задержали за мелкое хулиганство — будучи пьяным, он стал вести себя неадекватно в общественном месте.
В участке выяснилось, что мужчине 57 лет. В 2016 году он проживал в Донецкой области и сотрудничал там с украинскими военными. Несколько месяцев он передавал им данные о расположении воинских объектов армии ДНР, помогал наводить и корректировать удары.
После того, как мужчина стал вызывать подозрения, он переехал в соседнюю Ростовскую область, где стал выдавать себя за бомжа, вел скрытный образ жизни и перебивался подработкой без официального оформления.
Официальных подробностей задержания мужчины пока не поступало.
Информация уточняется.
Ранее в Ростовской области сотрудник МЧС случайно перевел ВСУ 5 миллионов рублей.