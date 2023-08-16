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В Ростовской области задержан 57-летний наводчик ВСУ, выдававший себя за бездомного

В Ростовской области задержали выдававшего себя за бездомного наводчика ВСУ

16 августа 2023, 15:19
Фото: wikipedia.org
В Ростовской области задержан 57-летний наводчик ВСУ, выдававший себя за бездомного
В Ростовской области задержан 57-летний наводчик ВСУ, выдававший себя за бездомного, пишет Mash.

В Ростовской области задержан предполагаемый наводчик ВСУ. Он выдавал себя за простого бездомного в селе Ремонтном. На днях его задержали за мелкое хулиганство — будучи пьяным, он стал вести себя неадекватно в общественном месте.

В участке выяснилось, что мужчине 57 лет. В 2016 году он проживал в Донецкой области и сотрудничал там с украинскими военными. Несколько месяцев он передавал им данные о расположении воинских объектов армии ДНР, помогал наводить и корректировать удары.

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После того, как мужчина стал вызывать подозрения, он переехал в соседнюю Ростовскую область, где стал выдавать себя за бомжа, вел скрытный образ жизни и перебивался подработкой без официального оформления.

Официальных подробностей задержания мужчины пока не поступало.

Информация уточняется.

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