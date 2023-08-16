В Таганроге собираются укрепить берег в районе Приморского пляжа

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Портал «Ёрш. Таганрог» со ссылкой на главу администрации рассказал, что в ближайшее время в Таганроге начнется четвертый этап работ по благоустройству. Стоимость проекта составит более семи миллионов рублей, в планы властей также входит проведение работ по укреплению берега в районе Приморского парка, чтобы защитить местный пляж от «размывов».
«Работы и их финансирование станут возможны после того, как проект согласует областной Минстрой», — уточнил Фатеев, добавив, что кроме Приморского пляжа запланировано укрепить берег Пушкинской набережной.
Ранее ростовчан возмутило количество мусора на пляже и в реке на левом берегу Дона.