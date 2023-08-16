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В Таганроге собираются укрепить берег в районе Приморского пляжа

В Таганроге собираются укрепить берег в районе Приморского пляжа

16 августа 2023, 08:14
Фото: Lamiot/cc by sa/wikimedia.org
В Таганроге собираются укрепить берег в районе Приморского пляжа
В Таганроге в рамках благоустройства Приморского парка собираются укрепить берег местного пляжа, об этом сообщил глава администрации Андрей Фатеев.

Портал «Ёрш. Таганрог» со ссылкой на главу администрации рассказал, что в ближайшее время в Таганроге начнется четвертый этап работ по благоустройству. Стоимость проекта составит более семи миллионов рублей, в планы властей также входит проведение работ по укреплению берега в районе Приморского парка, чтобы защитить местный пляж от «размывов».

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«Работы и их финансирование станут возможны после того, как проект согласует областной Минстрой», — уточнил Фатеев, добавив, что кроме Приморского пляжа запланировано укрепить берег Пушкинской набережной.

Ранее ростовчан возмутило количество мусора на пляже и в реке на левом берегу Дона.

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#Благоустройство#Пляжи в Ростовской области#Парк#Пушкинская набережная в Таганроге#Город#Ростовская область#Таганрог#Надежда Пустяк#Касается каждого
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