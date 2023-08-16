В Таганроге введут запрет на фейерверки на время СВО

Тема запуска салютов остается острой в Ростовской области с начала спецоперации. Местные жители и депутаты просят запретить фейерверки на время СВО, так как их звуки пугают местных жителей и травмируют беженцев, уехавших из зон массированных обстрелов. Пока на уровне региона запрета так и не последовало.