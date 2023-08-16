В Таганроге введут запрет на фейерверки на время СВО

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Тема запуска салютов остается острой в Ростовской области с начала спецоперации. Местные жители и депутаты просят запретить фейерверки на время СВО, так как их звуки пугают местных жителей и травмируют беженцев, уехавших из зон массированных обстрелов. Пока на уровне региона запрета так и не последовало.
Однако в администрации Таганрога заявили Ro.Today, что в ближайшее время примут полный запрет на запуск гражданами фейерверков и салютов. Сделано это будет после многочисленных обращений местных жителей и «в связи с последними событиями».
28 июля город подвергся атаке ракеты ВСУ. Ее обломки упали в центре города. Десятки человек пострадали. Разрушены оказались несколько зданий, в том числе, частично пострадал местный музей. Власти назвали произошедшее в Таганроге терактом.