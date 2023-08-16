В ЮФУ подвели первые итоги приемной кампании 2023

Добавим, что в 2023 году по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета на бюджетные места было зачислено 3496 человек. Всего в этом году студентами ЮФУ станут более 7500 поступающих. Также в ЮФУ зачислены по специальной квоте 95 участников и детей участников СВО.