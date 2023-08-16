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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

В ЮФУ подвели первые итоги приемной кампании 2023

В ЮФУ подвели первые итоги приемной кампании 2023

16 августа 2023, 12:17
Фото: ЮФУ
В Южном федеральном университете приемная кампания подходит к концу.

Практически на протяжении всего лета в донскую столицу съезжаются абитуриенты со всего мира, чтобыприсоединиться к коллективу одного из ведущих научно-образовательных центров России.

В этом году получить образование в ЮФУ захотело порядка 50 тысяч человек. Именно столько заявлений от российских и иностранных абитуриентов по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета было подано в университет.

В пресс-службе вуза пояснили, что средний балл зачисленных студентов по образовательным программам, набор на которые уже полностью завершён, составил 74 балла. Подать документы для поступления можно было несколькими способами: через Личный кабинет поступающего, через сервис госуслуг «Поступление в вуз онлайн», воспользовавшись услугами почтовой связи или лично посетив приемную комиссию.

Самыми популярными среди абитуриентов ЮФУ стали традиционные направления подготовки в сфере экономики, юриспруденции, IT и информационной безопасности. На этихнаправлениях отмечалась самая большая конкуренция — от 15 до 45 заявлений на одно вакантное место.

Вырос спрос и на педагогические специальности, а также на инженерные направления.

В этом году поступающих также интересовали педагогическое и инженерное направления подготовки.

Ректор ЮФУ Инна Шевченко говорит, что с возможностью подачи документов в онлайн-формате, география поступающих в вуз расширяется.

— Мы позитивно смотрим на студентов нового набора, понимая, какие задачи нам предстоит решать в будущем. Те, кто поступил в наш университет — талантливые ребята. У нас учиться безусловно непросто, но интересно, — подчеркиваетИнна Шевченко.

Фото: ЮФУ

В этом году абитуриенты из Ростовской области составили 60% первокурсников, примерно 20% приехали из Краснодарского края, а каждый десятый абитуриент, поступивший в ЮФУ, приехал из новых регионов России. Всего в приказе значатся представители 78 субъектов РФ.

Добавим, что в 2023 году по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета на бюджетные места было зачислено 3496 человек. Всего в этом году студентами ЮФУ станут более 7500 поступающих. Также в ЮФУ зачислены по специальной квоте 95 участников и детей участников СВО.

Кстати, с 17 по 29 августа в университете будет проводиться дополнительный набор на программы бакалавриата и специалитета на оставшиеся вакантными бюджетные места по ряду направлений подготовки. Более подробно с данной информацией можно ознакомиться в разделе Поступление.

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