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Published Сегодня, 16:19

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Updated Сегодня, 16:21

В новом учебном году учеников в Ростове примет 101 школа

Власти рассказали, как подготовят Ростов ко Дню знаний

16 августа 2023, 16:19
Фото: Midjourney
В новом учебном году учеников в Ростове примет 101 школа

Учеников в Ростове 1 сентября примет 101 школа

В новом учебном году учеников в Ростове примет 101 школа, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

С 1 сентября учащихся в Ростове примет 101 школа. Власти завершают их подготовку к началу учебного года. По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, сейчас школы обновляют и модернизируют. Коммунальным службам поручили привести в порядок дворовые и прилегающие к школам территории.

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Также власти хотят проверить подходы к школьным территориям, работу фонарей рядом с учебными заведениями. Также вблизи школ покосят траву и очистят контейнерные баки.

Ранее сообщалось, что строительство четырех школ на 5,3 тысяч мест завершат в Ростове-на-Дону в 2023 году.

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