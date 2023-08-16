Власти рассказали, как подготовят Ростов ко Дню знаний

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
С 1 сентября учащихся в Ростове примет 101 школа. Власти завершают их подготовку к началу учебного года. По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, сейчас школы обновляют и модернизируют. Коммунальным службам поручили привести в порядок дворовые и прилегающие к школам территории.
Также власти хотят проверить подходы к школьным территориям, работу фонарей рядом с учебными заведениями. Также вблизи школ покосят траву и очистят контейнерные баки.
Ранее сообщалось, что строительство четырех школ на 5,3 тысяч мест завершат в Ростове-на-Дону в 2023 году.