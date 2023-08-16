Власти рассказали, как подготовят Ростов ко Дню знаний

С 1 сентября учащихся в Ростове примет 101 школа. Власти завершают их подготовку к началу учебного года. По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, сейчас школы обновляют и модернизируют. Коммунальным службам поручили привести в порядок дворовые и прилегающие к школам территории.