Власти Ростова рассказали о мероприятиях в честь Дня флага России 22 августа

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В России 22 августа празднуется День государственного флага страны. В Ростове к этому дню подготовили несколько мероприятий.
Основная праздничная программа запланирована в парке имени Горького. Там на сцене с патриотическими номерами выступят творческие коллективы. Также в парке пройдет флешмоб с разворачиванием 60-метрового флага России.
В парке Вити Черевичкина подготовили концерт, конкурс рисунков и мастер-классы. В зоопарке всех желающих ждут на арт-марафоне рисунка на асфальте «Я рисую родной флаг» и мастер-классе по изготовлению тематических открыток.
Выставка, посвященная флагу, пройдет и в историческом парке «Россия — моя история».
Власти добавляют, что в день праздника в Ростове горожанам будут раздавать мини-флаги России.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Оборона Таганрога» отменили в этом году.