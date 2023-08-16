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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Власти Ростова рассказали о мероприятиях в честь Дня флага России 22 августа

Власти Ростова рассказали о мероприятиях в честь Дня флага России 22 августа

16 августа 2023, 13:03
Фото: 1MI
Власти Ростова рассказали о мероприятиях в честь Дня флага России 22 августа
Концерты, конкурсы и мастер-классы запланированы в Ростове на День государственного флага, рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

В России 22 августа празднуется День государственного флага страны. В Ростове к этому дню подготовили несколько мероприятий.

Основная праздничная программа запланирована в парке имени Горького. Там на сцене с патриотическими номерами выступят творческие коллективы. Также в парке пройдет флешмоб с разворачиванием 60-метрового флага России.

В парке Вити Черевичкина подготовили концерт, конкурс рисунков и мастер-классы. В зоопарке всех желающих ждут на арт-марафоне рисунка на асфальте «Я рисую родной флаг» и мастер-классе по изготовлению тематических открыток.

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Выставка, посвященная флагу, пройдет и в историческом парке «Россия — моя история».

Власти добавляют, что в день праздника в Ростове горожанам будут раздавать мини-флаги России.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Оборона Таганрога» отменили в этом году.

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