Власти Ростовской области опровергли диверсию на водоводе в Зернограде

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Глава администрации Зернограда Ирина Полищук сообщила, что на водоводе в городе якобы произошла диверсия. К такому выводу чиновница пришла после обследования водовода местными коммунальщиками. Они обратили внимание на изменение параметров подачи воды. «Это был не просто порыв, а сюда пригнали технику, при помощи которой копали и искали водовод, чтобы повредить», — говорит Полищук.
Слова чиновницы поспешили опровергнуть коллеги из правительства региона. Там заявили, что информация о диверсии «не соответствует действительности». Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин уточнил, что на водоводе произошел порыв трубы между насосными станциями. При этом подача воды в город не прекращалась. «В настоящее время работы завершены, порыв устранен», заключил он.
Корреспондент RostovGazeta уточнила у Тюрина, соответствуют ли действительности слова Полищук о диверсии. Чиновник ответил, что действительности соответствует только информация, предоставленная им.
Ранее сама глава Зернограда заявляла, что обратилась в полицию, Следком и ФСБ по факту произошедшего.