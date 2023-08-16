Власти Ростовской области опровергли диверсию на водоводе в Зернограде

Глава администрации Зернограда Ирина Полищук сообщила, что на водоводе в городе якобы произошла диверсия. К такому выводу чиновница пришла после обследования водовода местными коммунальщиками. Они обратили внимание на изменение параметров подачи воды. «Это был не просто порыв, а сюда пригнали технику, при помощи которой копали и искали водовод, чтобы повредить», — говорит Полищук.