rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:25

Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Власти Ростовской области опровергли диверсию на водоводе в Зернограде

Власти Ростовской области опровергли диверсию на водоводе в Зернограде

16 августа 2023, 17:25
Фото: 1MI
Власти Ростовской области опровергли диверсию на водоводе в Зернограде
Информация о диверсии на водоводе в Зернограде не соответствует действительности, заявил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Глава администрации Зернограда Ирина Полищук сообщила, что на водоводе в городе якобы произошла диверсия. К такому выводу чиновница пришла после обследования водовода местными коммунальщиками. Они обратили внимание на изменение параметров подачи воды. «Это был не просто порыв, а сюда пригнали технику, при помощи которой копали и искали водовод, чтобы повредить», — говорит Полищук.

Стали известны подробности диверсии на водоводе в Ростовской области
Узнать подробнее

Слова чиновницы поспешили опровергнуть коллеги из правительства региона. Там заявили, что информация о диверсии «не соответствует действительности». Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин уточнил, что на водоводе произошел порыв трубы между насосными станциями. При этом подача воды в город не прекращалась. «В настоящее время работы завершены, порыв устранен», заключил он.

Корреспондент RostovGazeta уточнила у Тюрина, соответствуют ли действительности слова Полищук о диверсии. Чиновник ответил, что действительности соответствует только информация, предоставленная им.

Ранее сама глава Зернограда заявляла, что обратилась в полицию, Следком и ФСБ по факту произошедшего.

Читайте также:
Стали известны подробности диверсии на водоводе в Ростовской областиНеизвестные устроили диверсию на водоводе в Ростовской областиГубернатор Голубев рассказал Патрушеву о защите Ростовской области от диверсий
#Алина Заярная#Происшествие#Полиция#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Зерноград#Ирина Полищук#Тюрин Андрей Вячеславович#Правительство Ростовской области#Диверсия#Водовод#ЖКХ в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области задержали главу Миллерово, пока жители ждут вакцину от ковида
Сегодня, 17:17
Почти 4% студентов в Ростовской области давали взятки преподавателям вузов
Сегодня, 17:07
Кубанский строитель займется застройкой на Северном в Ростове за 663 миллиона рублей
Сегодня, 17:06
Эксперт объяснила, почему в виноделии на Кубани вырос дефицит трудовых мигрантов
Сегодня, 17:24
В Ростовской области задержали выдававшего себя за бездомного наводчика ВСУ
Сегодня, 15:19
«Отели меняли каждый день»: ростовчанка шокирована отдыхом в Сочи и на Красной Поляне
Сегодня, 16:29