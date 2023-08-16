Юрист Мартынов рассказал, что грозит ростовчанам за загрязнение Дона

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Летом 2023 года в Ростове зафиксировали более трех сливов различных жидкостей в Дон. Как рассказал ростовский юрист Юрий Мартынов, водные ресурсы страны оберегаются специальным Водным кодексом РФ, а также Правилами охраны поверхностных вод объектов. Дополнительно правонарушения в отношении водных объектов регулирует Кодекс РФ об административных правонарушения.
«Согласно 68 статье Водного кодекса, те, кто загрязняют Дон, при чем как физические, так и юридические лица, должны понести административную и уголовную ответственность», — объяснил
Загрязнителям, добавляет юрист, придется выплатить штраф согласно части 4 статьи 8.13 КоАП РФ. Его размер составляет от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 тысяч до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
«Если загрязнение происходит в связи с несоблюдением требованием по оборудованию каких-либо объектов, которые находятся рядом с водоемом, то суммы штрафов значительно выше. Об этом сказано в части 1 статьи 8.45 КоАП РФ», — пояснил юрист.
Сумма такого штрафа начинается от 3 до 4 тысяч рублей для граждан. Должностные лица должны будут выплатить от 30 до 40 тысяч рублей, а юридические — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
«Не исключена и уголовная ответственность — если за загрязнением Дона последуют какие-либо еще негативные последствия. Например, массовые отравления, вымирание экосистемы», — объясняет юрист.
Ранее RostovGazeta писала о том, как и почему красную жижу сливали в реку Дон в Ростове.