Юрист Мартынов рассказал, что грозит ростовчанам за загрязнение Дона

Загрязнителям, добавляет юрист, придется выплатить штраф согласно части 4 статьи 8.13 КоАП РФ. Его размер составляет от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 80 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 тысяч до 300 тысяч рублей для юридических лиц.