rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

За первое полугодие 2023 года Таганрог посетили 411 тысяч туристов

За первое полугодие 2023 года Таганрог посетили 411 тысяч туристов

16 августа 2023, 11:35
Фото: Alexxx Malev/cc by/flickr.com
За первое полугодие 2023 года Таганрог посетили 411 тысяч туристов
За период с января по июнь 2023 года туристический поток в Таганрог вырос в 2,5 раза, а общая численность гостей города составила 411 тысяч человек, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти объявили, что за первое полугодие текущего года Таганрог посетили 411 тысяч туристов — это в 2,5 раза больше показателей туристического потока за аналогичный период прошлого года.

В настоящий момент самыми востребованным туристическими маршрутами Таганрога называют «Стартап Петра I», «Литературная дюжина» и иммерсивные экскурсии. Кроме того, популярностью у гостей города пользуются и паровозные туры на ретросоставе и онлайн-маршруты, отдельно власти отмечают интеграцию «аудиогида» в трамваи, который рассказывает об истории города.

Туристы пожаловались на удручающее состояние экомаршрута в Ростовской области
Узнать подробнее

Замгубернатора Александр Скрябин отметил важность туризма для экономики и добавил, что в ближайшие месяца в Таганроге собираются установить дополнительные указатели, стелы навигации, а также создать глэмпинг на берегу Миусского лимана.

Ранее власти поделились планами разработать план по сохранению исторического центра Новочеркасска, чтобы сделать город привлекательным для туристов.

Читайте также:
Голубев заверил в безопасности Азовского моря для туристов, несмотря на режим ЧСРостов вошел в топ-5 самых дорогих городов для туристовКруиз для туристов 18+ подготовили в Ростовской области
#Надежда Пустяк#Туризм#Внутренний туризм#Таганрог#Поездка в Таганрог#Таганрогский трамвай#Красивые места Таганрога#История Таганрога#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Касается каждого#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области задержали главу Миллерово Виталия Абакумова
Сегодня, 07:33
Урбанист Артемий Зайцев рассказал, в чем Ростов уступает Краснодару
14 августа, 14:20
В Ростове-на-Дону подготовят проект реконструкции улицы Орбитальной
Сегодня, 07:35
Юрист Мартынов рассказал, что грозит ростовчанам за загрязнение Дона
Сегодня, 07:24
Эколог Баташев рассказал, как спасаться от жары на Кубани
Сегодня, 06:33
«Миллиарды в асфальт»: о ситуации в госзакупках Минтранса Ростовской области
Сегодня, 06:50