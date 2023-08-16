За первое полугодие 2023 года Таганрог посетили 411 тысяч туристов

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Власти объявили, что за первое полугодие текущего года Таганрог посетили 411 тысяч туристов — это в 2,5 раза больше показателей туристического потока за аналогичный период прошлого года.
В настоящий момент самыми востребованным туристическими маршрутами Таганрога называют «Стартап Петра I», «Литературная дюжина» и иммерсивные экскурсии. Кроме того, популярностью у гостей города пользуются и паровозные туры на ретросоставе и онлайн-маршруты, отдельно власти отмечают интеграцию «аудиогида» в трамваи, который рассказывает об истории города.
Замгубернатора Александр Скрябин отметил важность туризма для экономики и добавил, что в ближайшие месяца в Таганроге собираются установить дополнительные указатели, стелы навигации, а также создать глэмпинг на берегу Миусского лимана.
Ранее власти поделились планами разработать план по сохранению исторического центра Новочеркасска, чтобы сделать город привлекательным для туристов.