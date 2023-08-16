Жители Красного Крыма просят губернатора остановить бесконтрольную застройку хутора

Кроме того, хутору не хватает и школ с детскими садами. Так в прошлом году школа, рассчитанная на 180 учащихся, приняла втрое больше учеников — всего 556 детей. А в этом году учебный год, по предварительным оценкам, начнется для 700 детей. Не хватает и трех детских садов, поскольку за последние три года численность населения выросла вдвое.