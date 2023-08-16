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Updated Сегодня, 06:43

Жители Красного Крыма просят губернатора остановить бесконтрольную застройку хутора

Жители Красного Крыма просят губернатора остановить бесконтрольную застройку хутора

16 августа 2023, 06:41
Фото: pxhere.com
Жители Красного Крыма просят губернатора остановить бесконтрольную застройку хутора
В Ростовской области жители хутора Красный Крым обратились к местным властям, чтобы прекратить бесконтрольную застройку населенного пункта, из-за которой они не могут пользоваться светом и водой, подробностями поделились донские СМИ.

Портал 161.py рассказал, что дончане, проживающие в хуторе Красный Крым, обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, чтобы прекратить бесконтрольную застройку территорий. Жители Красного Крыма утверждают, что устаревшая инфраструктура перегружена до такой степени, что они не могут получать услуги электроснабжения и водоснабжения.

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В обращении к губернатору жители уточнили, что неоднократно обращались к поставщикам услуг, и их ответы на обращения только подтверждают системную проблему. Инфраструктура не рассчитана на текущее количество потребителей. Это подтверждают и «Россети Юг», которые в своих ответах на жалобы из-за постоянных перебоев с электричеством заявили, что пытаются устранить проблему, возникшую из-за «превышения отбора мощности абонентами».

Однако жители хутора продолжают периодически оставаться без связи, интернета, кондиционеров и воды из скважин, где работают электронасосы. То же якобы происходит и с сетями водоснабжения, которые строили в 80-х годах без расчета на текущую численность населения.

Инфраструктура не рассчитана на текущее количество потребителей. Это подтверждают и «Россети Юг»Инфраструктура не рассчитана на текущее количество потребителей. Это подтверждают и «Россети Юг»
Инфраструктура не рассчитана на текущее количество потребителей. Это подтверждают и «Россети Юг»
Фото: Яндекс.Карты

Кроме того, хутору не хватает и школ с детскими садами. Так в прошлом году школа, рассчитанная на 180 учащихся, приняла втрое больше учеников — всего 556 детей. А в этом году учебный год, по предварительным оценкам, начнется для 700 детей. Не хватает и трех детских садов, поскольку за последние три года численность населения выросла вдвое.

Жители уже собрали 311 подписей против коммерческой застройки Красного Крыма, документ уже направили в местные органы власти и губернатору Василию Голубеву.

Информация уточняется.

Ранее в Ростове позволили застроить левый берег Дона домами высотой в 32 этажа.

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