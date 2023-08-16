rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Жители в Ростове-на-Дону рассказали о заполонивших город крысах

Жители в Ростове-на-Дону рассказали о заполонивших город крысах

16 августа 2023, 05:20
Фото: pxhere
В Ростове-на-Дону обитает большое количество крыс, которые практически не боятся людей, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Все началось с жалобы местного жителя, что держащая в зубах еду крыса пробежала в районе проспекта Соколова. Ее заметили на тротуаре.

Пользователи в комментариях написали, что проблема есть не только в этой части города.

В Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножами
Узнать подробнее

«Это не нормально, крысы везде уже. Заполонили город, так и до эпидемий близко», — заявили ростовчане.

«Они там вообще ничего не боятся… Прям под ноги кидаются», — сообщают горожане.

Добавим, что в городе проводят работу по уничтожению крыс. Какие территории уже освободили от них, можно прочитать по ссылке.

Читайте также:
В Ростове жители спасаются от кровососущих и крыс, а жены — от мужей с ножамиВласти в Ростове-на-Дону назвали свободные от крыс территорииМусор, крысы и таксопарк: что происходит во дворе жилого дома в центре Ростова
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Крысы#Городские проблемы#Эпидемия#Уничтожение крыс
Подпишитесь
В Ростове жителям обещают безбедное будущее, пока строят трамвайные пути
Вчера, 16:26
В горах Кубани без вести пропали отец и сын из Ростовской области
Вчера, 14:15
В Ростове-на-Дону возле гребного канала разрешили строить 100-метровые жилые дома
Вчера, 14:15
Диетолог Кривошей рассказала об опасности ростовской шаурмы летом
Вчера, 14:13
Ростов и Таганрог войдут в транспортное кольцо Азовского моря до конца 2024 года
Вчера, 13:44
Минобороны России заявило о перехвате ракет SCALP-EG, способных долететь до Ростова
Вчера, 13:17