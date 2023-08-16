Жители в Ростове-на-Дону рассказали о заполонивших город крысах

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Все началось с жалобы местного жителя, что держащая в зубах еду крыса пробежала в районе проспекта Соколова. Ее заметили на тротуаре.
Пользователи в комментариях написали, что проблема есть не только в этой части города.
«Это не нормально, крысы везде уже. Заполонили город, так и до эпидемий близко», — заявили ростовчане.
«Они там вообще ничего не боятся… Прям под ноги кидаются», — сообщают горожане.
Добавим, что в городе проводят работу по уничтожению крыс. Какие территории уже освободили от них, можно прочитать по ссылке.