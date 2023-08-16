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Жителя в Волгодонске наказали за выкрики украинских лозунгов в День России

Жителя в Волгодонске наказали за выкрики украинских лозунгов в День России

16 августа 2023, 09:15
Фото: Deiby Chico/flickr.com/CC BY 2.0
Жителя в Волгодонске наказали за выкрики украинских лозунгов в День России
В Волгодонске привлекли к ответственности местного жителя, который выкрикивал лозунги украинских нацформирований, сообщили в региональном УФСБ.

Происшествие случилось во время проведения автомобильного пробега, организованного администрацией города Волгодонска в честь празднования Дня России в июне 2023 года.

Во время мероприятия местный житель Николай Закроев выкрикивал незаконные лозунги и все это снимал на камеру телефона, после чего распространял полученные материалы через социальные сети.

В Ростовской области выросло число задержанных экстремистов и членов ОПГ
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Когда это стало известно, то завели дело об административном правонарушении. Теперь суд оштрафовал Закроева на 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Ростовской области выросло число задержанных экстремистов и членов ОПГ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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