Жителя в Волгодонске наказали за выкрики украинских лозунгов в День России

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Происшествие случилось во время проведения автомобильного пробега, организованного администрацией города Волгодонска в честь празднования Дня России в июне 2023 года.
Во время мероприятия местный житель Николай Закроев выкрикивал незаконные лозунги и все это снимал на камеру телефона, после чего распространял полученные материалы через социальные сети.
Когда это стало известно, то завели дело об административном правонарушении. Теперь суд оштрафовал Закроева на 30 тысяч рублей.
Напомним, что в Ростовской области выросло число задержанных экстремистов и членов ОПГ. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.