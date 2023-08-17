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Более 100 школ в Ростове с помощью камер подключат к системе «Безопасный город»

Более 100 школ в Ростове с помощью камер подключат к системе «Безопасный город»

17 августа 2023, 11:39
Фото: donland.ru
Более 100 школ в Ростове с помощью камер подключат к системе «Безопасный город»
Камеры видеонаблюдения установят к 1 сентября в 101 школе Ростова, сообщили в правительстве региона.

К началу учебного года в 101 ростовской школе установят 414 камер видеонаблюдения. Они будут интегрированы в систему «Безопасный город». В учебных заведениях уже обновили необходимое оборудование и построили каналы связи.

Уточняется, что камеры устанавливают на всех входах и выходах в школах. Это необходимо, чтобы зафиксировать всех людей, входящих в здание учебного заведения.

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В случае экстренной ситуации диспетчеры смогут оперативно подключиться к любой школьной камере и принять необходимые меры. Уточняется, что камеры анализируют скопление людей, нетипичное поведение, оставленный предмет, вход в запрещенную зону, а также распознают дым и открытый огонь.

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