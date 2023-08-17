Через Ростов-на-Дону пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В четверг, 17 августа, стало известно, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину представили проект развития высокоскоростных железнодорожных магистралей.
Согласно данным портала, власти планируют проложить новые высокоскоростные железные дороги через Воронеж с Ростовом, Тверью, Казанью, а также через Великий Новгород и Нижний Новгород.
Среди уже запланированных маршрутов упоминают скоростные маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и Адлером через Ростов и Воронеж, а также магистраль из Москвы в Екатеринбург, которая пройдет через Нижний Новгород и Казань.
Сроки реализации проекта в настоящий момент неизвестны.
Ранее власти поделились планами построить железную дорогу в Крым, которая будет дублировать Крымский мост и пройдет через Ростовскую область, Запорожье и ДНР.