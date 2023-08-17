Через Ростов-на-Дону пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль

Среди уже запланированных маршрутов упоминают скоростные маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и Адлером через Ростов и Воронеж, а также магистраль из Москвы в Екатеринбург, которая пройдет через Нижний Новгород и Казань.