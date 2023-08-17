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Published Сегодня, 14:33

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Updated Сегодня, 14:35

Через Ростов-на-Дону пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль

Через Ростов-на-Дону пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль

17 августа 2023, 14:33
Фото: S23725/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Через Ростов-на-Дону пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль
Через Ростов-на-Дону, Воронеж, Тверь и другие города планируют провести высокоскоростные железнодорожные магистрали, об этом сообщил портал радио «Говорит Москва».

В четверг, 17 августа, стало известно, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину представили проект развития высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Согласно данным портала, власти планируют проложить новые высокоскоростные железные дороги через Воронеж с Ростовом, Тверью, Казанью, а также через Великий Новгород и Нижний Новгород.

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Среди уже запланированных маршрутов упоминают скоростные маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и Адлером через Ростов и Воронеж, а также магистраль из Москвы в Екатеринбург, которая пройдет через Нижний Новгород и Казань.

Сроки реализации проекта в настоящий момент неизвестны.

Ранее власти поделились планами построить железную дорогу в Крым, которая будет дублировать Крымский мост и пройдет через Ростовскую область, Запорожье и ДНР.

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