Десятки тысяч жителей Ростовской области остались без воды из-за аварии на коллекторе

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Авария произошла на водонапорном коллекторе в Каменском районе Ростовской области. На время ремонта коллектора в нескольких муниципалитетах региона решили ограничить водоснабжение. Ограничение действует с 08.00 часов сегодняшнего дня. Дать воду обещают только после окончания ремонта, точных сроков при этом не называют.
Сейчас без холодной воды остались жители нескольких городов, хуторов и поселков Каменского и Красносулинского районов Ростовской области. Для местных жителей организован подвоз воды.
Напомним, в Ростове с 17 августа на сутки без воды останутся сотни домов.