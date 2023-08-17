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Десятки тысяч жителей Ростовской области остались без воды из-за аварии на коллекторе

Десятки тысяч жителей Ростовской области остались без воды из-за аварии на коллекторе

17 августа 2023, 07:16
Фото: 1MI
Десятки тысяч жителей Ростовской области остались без воды из-за аварии на коллекторе
В нескольких районах Ростовской области из-за аварии на коллекторе ограничено водоснабжение, сообщили в «Управлении развития систем водоснабжения».

Авария произошла на водонапорном коллекторе в Каменском районе Ростовской области. На время ремонта коллектора в нескольких муниципалитетах региона решили ограничить водоснабжение. Ограничение действует с 08.00 часов сегодняшнего дня. Дать воду обещают только после окончания ремонта, точных сроков при этом не называют.

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Сейчас без холодной воды остались жители нескольких городов, хуторов и поселков Каменского и Красносулинского районов Ростовской области. Для местных жителей организован подвоз воды.

Напомним, в Ростове с 17 августа на сутки без воды останутся сотни домов.

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