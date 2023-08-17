Десятки тысяч жителей Ростовской области остались без воды из-за аварии на коллекторе

Авария произошла на водонапорном коллекторе в Каменском районе Ростовской области. На время ремонта коллектора в нескольких муниципалитетах региона решили ограничить водоснабжение. Ограничение действует с 08.00 часов сегодняшнего дня. Дать воду обещают только после окончания ремонта, точных сроков при этом не называют.