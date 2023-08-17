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Двух боевиков осудили в Ростове-на-Дону за попытку устроить взрыв в ЛНР

Двух боевиков осудили в Ростове-на-Дону за попытку устроить взрыв в ЛНР

17 августа 2023, 10:29
Фото: mil.ru/cc by 4.0
Двух боевиков осудили в Ростове-на-Дону за попытку устроить взрыв в ЛНР
В Ростове-на-Дону огласили приговор обвиняемым в подготовке совершения теракта на территории ЛНР, сообщает Южный окружной военный суд.

У Артема Крикунова и Антона Малышева были электродетонаторы, гранаты и взрывчатое вещество, при помощи которых они намеревались совершить теракт в ЛНР. Взрывчатку для этого они хранили в погребе.

В апреле 2022 года их задержали правоохранители, после чего возбудили уголовное дело. А у Малышева обнаружили наркотики, которые он держал дома.

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Фигуранты признали вину, теперь Крикунова приговорили к пяти годам заключения, Малышева — к семи годам лишения свободы. Эти сроки они проведут в колониях строгого режима.

Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону судят 18 военных преступников из Украины.

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