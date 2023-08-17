Двух боевиков осудили в Ростове-на-Дону за попытку устроить взрыв в ЛНР

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
У Артема Крикунова и Антона Малышева были электродетонаторы, гранаты и взрывчатое вещество, при помощи которых они намеревались совершить теракт в ЛНР. Взрывчатку для этого они хранили в погребе.
В апреле 2022 года их задержали правоохранители, после чего возбудили уголовное дело. А у Малышева обнаружили наркотики, которые он держал дома.
Фигуранты признали вину, теперь Крикунова приговорили к пяти годам заключения, Малышева — к семи годам лишения свободы. Эти сроки они проведут в колониях строгого режима.
Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону судят 18 военных преступников из Украины.