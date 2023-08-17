Эколог Баташев рассказал, почему Сочи каждый год страдает от затоплений

«Сочи находится в предгорьях Кавказского хребта и одновременно рядом с морем. Конечно, этот симбиоз приморского климата и гористой местности создает предпосылки для наводнений. В том числе катастрофических. Делается многое для того, чтобы их не допускать, но такова жизнь. Сильные паводки после обильных дождей или при активном таянии снега — это данность», — рассказал эколог Анатолий Баташев.