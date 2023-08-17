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Published Сегодня, 06:11

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«Такова жизнь»: почему Сочи постоянно страдает от наводнений

Эколог Баташев рассказал, почему Сочи каждый год страдает от затоплений

17 августа 2023, 06:11
Фото: 23.mchs.gov.ru
«Такова жизнь»: почему Сочи постоянно страдает от наводнений
Каждое лето на Сочи обрушивается огромное количество осадков, с которыми курорт не в силах справиться. Ливневые стоки не выдерживают таких погодных условий, а географическое расположение города является одной из причин сильных и регулярных потопов.

Начиная с 1968 года, наводнения происходили практически каждый год, когда на Сочи обрушивался мощный ливень. Так произошло и в июле 2022, когда затопило улицу Донскую. Сильное затопление этой улицы связано с тем, что это — замощенное русло реки.

«Сочи находится в предгорьях Кавказского хребта и одновременно рядом с морем. Конечно, этот симбиоз приморского климата и гористой местности создает предпосылки для наводнений. В том числе катастрофических. Делается многое для того, чтобы их не допускать, но такова жизнь. Сильные паводки после обильных дождей или при активном таянии снега — это данность», — рассказал эколог Анатолий Баташев.

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Ранее Rostovgazeta писала о том, как жильцы домов по улице Аксайской в Краснодаре на протяжении многих лет пытаются решить проблему затопления их двора.

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