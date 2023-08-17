Эколог Баташев рассказал, почему Сочи каждый год страдает от затоплений

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Начиная с 1968 года, наводнения происходили практически каждый год, когда на Сочи обрушивался мощный ливень. Так произошло и в июле 2022, когда затопило улицу Донскую. Сильное затопление этой улицы связано с тем, что это — замощенное русло реки.
«Сочи находится в предгорьях Кавказского хребта и одновременно рядом с морем. Конечно, этот симбиоз приморского климата и гористой местности создает предпосылки для наводнений. В том числе катастрофических. Делается многое для того, чтобы их не допускать, но такова жизнь. Сильные паводки после обильных дождей или при активном таянии снега — это данность», — рассказал эколог Анатолий Баташев.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как жильцы домов по улице Аксайской в Краснодаре на протяжении многих лет пытаются решить проблему затопления их двора.