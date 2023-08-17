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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

Электричку хотят запустить из Ростовской области в ЛНР

Электричку хотят запустить из Ростовской области в ЛНР

17 августа 2023, 11:23
Фото: Alexei/pxhere.com/cc0
Электричку хотят запустить из Ростовской области в ЛНР
Между Чертковским районом Ростовской области и ЛНР может начать ходить электричка, сообщили в Заксобрании региона.

Об этом власти попросили местные жители, которые хотят иметь возможность добираться на электричке до ЛНР. Речь идет о том, чтобы она ходила до Меловского района региона.

«Жители обоих регионов заинтересованы в этом. Теперь соответствующая инициатива будет направлена руководству Северо-Кавказской железной дороги», — пишет Donnews со ссылкой на информацию регионального парламента.

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Напомним, что в июле 2023 года открыли пешеходный переход из Черткова в поселок Меловое в ЛНР.

Ранее урбанист Зайцев рассказал, почему Ростову не нужно подземное метро. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#ЛНР#Чертковский район#Заксобрание#ДНР#Меловский район#Северо-Кавказская железная дорога#Пешеходный переход#Урбанист#Подземное метро
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