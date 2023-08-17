Электричку хотят запустить из Ростовской области в ЛНР

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Об этом власти попросили местные жители, которые хотят иметь возможность добираться на электричке до ЛНР. Речь идет о том, чтобы она ходила до Меловского района региона.
«Жители обоих регионов заинтересованы в этом. Теперь соответствующая инициатива будет направлена руководству Северо-Кавказской железной дороги», — пишет Donnews со ссылкой на информацию регионального парламента.
Напомним, что в июле 2023 года открыли пешеходный переход из Черткова в поселок Меловое в ЛНР.
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