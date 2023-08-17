Глава администрации Ростова-на-Дону провел личный прием граждан

К Алексею Логвиненко также обратились жильцы многоквартирного дома по улице Казахской, 88, который находится в аварийном состоянии. Дом был возведен в 1962 году. В марте управление ЖКХ Первомайского района и прокуратура в ходе осмотра установили, что по фасаду здания идет трещина, отслаивается штукатурка. Решено провести инструментальное обследование технического состояния несущих строительных конструкций. На эти цели выделены средства, заключен муниципальный контракт со специализированной организацией. Техническое заключение должно быть готово в октябре.