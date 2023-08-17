Глава администрации Ростова-на-Дону провел личный прием граждан

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Published Сегодня, 18:00
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Updated Сегодня, 18:04
Обратившиеся к Алексею Логвиненко ростовчане попросили заменить ограждение детского сада №234, расположенного на улице Малиновского. Уже проведена работа по благоустройству территории дошкольного учреждения — спилены старые деревья, обрезаны сухие ветки, отремонтировано игровое оборудование, покрашены беседки. До конца текущего года будет обновлено ограждение, средства на эти целы направлены. Кроме того, ведется разработка проектно-сметная документация на ремонт асфальтового покрытия на территории детского сада.
Еще одно обращение горожан, принятое в работу, связано с ремонтом внутриквартального проезда по улице Оганова, 3/1. В марте сотрудники управления ЖКХ Октябрьского района обследовали внутриквартальные территории, определили объем работ по приведению их в порядок, в том числе по данному адресу.
«В апреле мы выделили администрации Октябрьского района дополнительные средства из бюджета на ремонт внутриквартальных проездов в размере 10,5 млн рублей. Работы на Оганова, 3/1 начнутся 20 августа и к 1 сентября должны быть выполнены. Отмечу, что этот участок не ремонтировался с 2018 года. Между тем, проездом пользуются около 700 жильцов прилегающих многоквартирных домов», — сказал Алексей Логвиненко.
По его словам, в ходе ремонта дорожники снимут старый асфальт, сделают подстилающие и выравнивающие слои, затем уложат новый асфальт.
По просьбе жителей также будут приведены в порядок автомобильные подъезды и обустроены пешеходные подходы к железнодорожной пассажирской платформе «Развилка», которые проходят по улицам Фадеева, Куприна, Алма-Атинская. Средства на ремонт уже выделены из городского бюджета, к работам подрядчик приступит в сентябре. Завершить их планируется к декабрю.
К Алексею Логвиненко также обратились жильцы многоквартирного дома по улице Казахской, 88, который находится в аварийном состоянии. Дом был возведен в 1962 году. В марте управление ЖКХ Первомайского района и прокуратура в ходе осмотра установили, что по фасаду здания идет трещина, отслаивается штукатурка. Решено провести инструментальное обследование технического состояния несущих строительных конструкций. На эти цели выделены средства, заключен муниципальный контракт со специализированной организацией. Техническое заключение должно быть готово в октябре.
«По результатам возможны два варианты: либо дом признают аварийным, а жителей расселят, либо в нем продолжится капитальный ремонт, который из-за трещины приостановили. В соответствии с Региональной программой капремонта на 2023 год в пятиэтажке был запланирован ремонт фасада, крыши, фундамента и подвала», — отметил Логвиненко.
Ростовчане также обратили внимание главы администрации города на сложности с проездом по переулку Согласия, по которому сейчас из-за припаркованных с двух сторон автомобилей затруднен разъезд встречного транспорта от переулка Доломановского до переулка Халтуринского. Для решения этой проблемы будет введено одностороннее движение в восточном направлении. Новая схема заработает до конца октября. Также здесь установят соответствующие дорожные знаки.
Ранее на приеме граждан 13 июля глава городской администрации Алексей Логвиненко рассмотрел от ростовчан пять обращений, которые касались благоустройства города. В частности, жители Ворошиловского района попросили привести в порядок дворовую территорию по адресу бульвар Комарова, 11. Жители посетовали на разбитые дороги, необходимость обновления детской площадки, установки уличных фонарей.