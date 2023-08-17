Главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали за поведение на матче с «Рубином»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел нарушения на матче ФК «Ростов» против «Рубина». Спортивные чиновники оштрафовали на 30 тысяч рублей главного тренера ростовчан Валерия Карпина. Нарушение они нашли в том, что он вышел за пределы технической зоны во время матча.