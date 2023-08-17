Главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали за поведение на матче с «Рубином»

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел нарушения на матче ФК «Ростов» против «Рубина». Спортивные чиновники оштрафовали на 30 тысяч рублей главного тренера ростовчан Валерия Карпина. Нарушение они нашли в том, что он вышел за пределы технической зоны во время матча.
Такое же нарушение допустил и лавный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, сам матч состоялся 12 августа в Ростове. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу ростовчан.