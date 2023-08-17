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Главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали за поведение на матче с «Рубином»

Главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали за поведение на матче с «Рубином»

17 августа 2023, 09:56
Фото: ФК «Ростов»
Главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали за поведение на матче с «Рубином»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей после нарушение дисциплинарных правил на матче с «Рубином», сообщили в Российском футбольном союзе.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел нарушения на матче ФК «Ростов» против «Рубина». Спортивные чиновники оштрафовали на 30 тысяч рублей главного тренера ростовчан Валерия Карпина. Нарушение они нашли в том, что он вышел за пределы технической зоны во время матча.

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Такое же нарушение допустил и лавный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, сам матч состоялся 12 августа в Ростове. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу ростовчан.

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