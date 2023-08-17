Грибник рассказал о полезных свойствах грибов

Почти все грибы богаты витаминами группы Б, которые полезны для общего благополучия организма. Грибы также могут быть полезны в фармацевтике. Например, ядовитый красный мухомор используется в микродозировании — модном методе лечения, о котором можно найти много информации в Интернете. Однако, мнения о его эффективности расходятся: некоторые люди отмечают улучшение состояния организма, повышение умственных способностей, избавление от зависимостей и ощущение спокойствия и счастья, а другие считают это самовнушением и плацебо.