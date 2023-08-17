Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Опытный грибник Никита Зобнин рассказал, что грибы прозваны «лесным мясом» из-за высокого содержания белка в них. Особенно известен белый гриб, который также содержит много белка. Но сушеный белый гриб еще более богат белком и его часто сравнивают с говядиной. Белый гриб также помогает улучшить общее состояние организма, ускоряет обмен веществ и разжижает кровь, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В лисичках, которые растут в больших количествах, содержится уникальное вещество — хиноманноза. Она делает эти грибы всегда чистыми, так как личинки грибных мух, которые поражают червивые грибы, не переносят это вещество. Лисички также используются для вывода паразитов из организма, а также для лечения почек и печени. Они содержат достаточно витамина А, который полезен для здоровья глаз.
Почти все грибы богаты витаминами группы Б, которые полезны для общего благополучия организма. Грибы также могут быть полезны в фармацевтике. Например, ядовитый красный мухомор используется в микродозировании — модном методе лечения, о котором можно найти много информации в Интернете. Однако, мнения о его эффективности расходятся: некоторые люди отмечают улучшение состояния организма, повышение умственных способностей, избавление от зависимостей и ощущение спокойствия и счастья, а другие считают это самовнушением и плацебо.
Тем не менее, Зобнин считает, что лекарства с грибными ингредиентами безопасны. Количество мухомора в одной таблетке невелико, и все грибы, используемые для производства препаратов, в первую очередь проходят сублимацию, что уничтожает все ядовитые и психотропные вещества.