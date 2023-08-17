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Иск на 17 млн рублей передали к «Ростовскому зерновому терминалу»

Иск на 17 млн передали к «Ростовскому зерновому терминалу» из-за загрязнения Дона

17 августа 2023, 10:27
Фото: donland.ru
Иск на 17 млн рублей передали к «Ростовскому зерновому терминалу»
С «Ростовского зернового терминала» хотят взыскать несколько миллионов рублей за ущерб природе, говорится в документах арбитражного суда.

Иск поступил от Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Оно потребовало от организации 17,2 миллиона рублей.

Речь идет о взыскании вреда, причиненного водному объекту, однако подробностей на данный момент нет. Суд уже принял иск к производству, заседание состоится 13 сентября.

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Согласно данным системы «Спарк», в 2022 году чистая прибыль «Ростовского зернового терминала» составила 106,5 миллиона рублей. Однако до этого в течение несколько лет организация была убыточной.

В 2021 году она осталась в минусе на 51 миллион, в 2020 — 94 миллиона, 2019 году — 95 миллионов.

Ранее более 4 миллионов рублей потребовало «Теплокоммунэнерго» от ФК «Ростов».

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростовской зерновой терминал#Иск#Миллионы рублей#Ущерб природе#Арбитражный суд#Черноморо-Азовское морское управление#Федеральная служба по надзору в сфере природопользования#Вред водному объекту#Чистая прибыль#Убыточность
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