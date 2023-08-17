Иск на 17 млн передали к «Ростовскому зерновому терминалу» из-за загрязнения Дона

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Иск поступил от Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Оно потребовало от организации 17,2 миллиона рублей.
Речь идет о взыскании вреда, причиненного водному объекту, однако подробностей на данный момент нет. Суд уже принял иск к производству, заседание состоится 13 сентября.
Согласно данным системы «Спарк», в 2022 году чистая прибыль «Ростовского зернового терминала» составила 106,5 миллиона рублей. Однако до этого в течение несколько лет организация была убыточной.
В 2021 году она осталась в минусе на 51 миллион, в 2020 — 94 миллиона, 2019 году — 95 миллионов.
Ранее более 4 миллионов рублей потребовало «Теплокоммунэнерго» от ФК «Ростов».