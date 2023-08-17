На Северном обходе Ростова из-за ДТП движение парализовала многокилометровая пробка

Вечером 17 августа Telegram-канал «Это Ростов» сообщил о том, на Северном обходе Ростова, по данным очевидцем, произошла авария с участием мотоцикла. Водитель поделился видеозаписью, на которой видно последствия ДТП, в том числе и неустановленный объект, лежащий на обочине. Автор видео предположил, что это тело мужчины.