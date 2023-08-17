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Published Сегодня, 15:43

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Updated Сегодня, 16:38

На Северном обходе Ростова из-за ДТП растянулась многокилометровая пробка

На Северном обходе Ростова из-за ДТП движение парализовала многокилометровая пробка

17 августа 2023, 15:43
Фото: ГИБДД по Ростовской области
На Северном обходе Ростова из-за ДТП растянулась многокилометровая пробка
На Северном обходе Ростова авария с участием мотоцикла спровоцировала восьмикилометровую пробку, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Вечером 17 августа Telegram-канал «Это Ростов» сообщил о том, на Северном обходе Ростова, по данным очевидцем, произошла авария с участием мотоцикла. Водитель поделился видеозаписью, на которой видно последствия ДТП, в том числе и неустановленный объект, лежащий на обочине. Автор видео предположил, что это тело мужчины.

Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

Факт аварии подтверждают и «Яндекс Карты». От поселка Щепкин по Северному обходу Ростова до кольца с трассой 60к-9 растянулась пробка протяженностью по 8,1 километра в обе стороны, на проезд участка водителям потребуется потратить 49 минут, поскольку рядом с местом аварии организован проезд только по одной полосе.

Фото: Яндекс Карты

Обращаем внимание, что информация о том, что в ДТП погиб человек, все еще не получила подтверждение в пресс-службе ГИБДД или других компетентных источниках, данные будут уточняться.

Дополнение: согласно данным ГИБДД, авария произошла на 13-м километре Северного обхода 17 августа около 15.30 мск. 27-летний водитель мотоцикла Honda при обгоне столкнулся со встречным автомобилем Lada Granta. Мотоциклист погиб от полученных травм до приезда медиков.

Ранее рядом с Батайском возникла шестикилометровая пробка.

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