Открылось движение городских электричек на МЦД-3 Зеленоград — Ипподром

Posted 17 августа, 18:43
Published 17 августа, 18:43
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
В событии участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
Ожидается, что МЦД-3 откроет новые возможности для развития столицы и области. Проект призван улучшить транспортное обслуживание 24 районов Москвы и четырех городов МО (Химки, Люберцы, Жуковский и Раменское). Предполагается, что он будет способствовать разгрузке на 15% трех линий московского метро (Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской). От новой линии ожидают обеспечения новых альтернативных маршрутов, улучшения доступности 41 школы, 18 парков, 13 музеев, 30 институтов, снижения транспортного потока на вылетных московских магистралях на 6,9 тысячи автомобилей в сутки.
Пассажиропоток на линии протяженностью 85 км может достичь 577 тысяч человек в сутки.
Пассажирам будут доступны 41 остановочный пункт и 14 пересадок на метро, МЦД и МЦК. Диаметральные поезда будут ходить раз в 10 минут, а интервал в часы пик составит 5 минут.
Всего в ходе реализации проекта «МЦД-3» железнодорожники без остановки движения поездов смогли построить:
— парки для отстоя и экипировки поездов Крюково и Раменское;
— транспортно-пересадочный узел Зеленоград — Крюково;
— Митьковскую соединительную ветвь с дополнительными путями, тоннелем и примыканием к Московской и Октябрьской железным дорогам;
— путепроводные развязки Малино и Ховрино;
— новые тяговые подстанции, посты электрической централизации с реконструкцией уже существующих.
В процессе работ по развитию инфраструктуры МЦД реконструкцию остановочных пунктов осуществляют с применением нового стандарта транспортного обслуживания с современной навигацией, созданием доступной среды, благоустройством прилегающих территорий.
Конечным пунктом Ленинградского радиуса МЦД-3 стал ТПУ Зеленоград — Крюково. Всего здесь введено в эксплуатацию три платформы: две используют в обороте поездов МЦД-3, третью — для остановки пригородных поездов дальних зон.
У ТПУ Зеленоград — Крюково общей площадью 6084 кв. метров две входные группы-вестибюля по обе стороны железной дороги. Конкорс оснащен девятью лифтами и 17 эскалаторами. Также удлинен транзитный пешеходный тоннель для безопасного прохода под железнодорожными путями.
Остановочный пункт «Ипподром» стал конечным на Казанском радиусе МЦД-3. Чтобы обеспечить пассажирам безопасный доступ к платформам, а также для транзитного прохода на «Ипподроме» возвели пешеходный мост длиной 51 метр с четырьмя лифтами.
Важным преимуществом проектов МЦД считают высокую степень интеграции пригородно-городского железнодорожного транспорта, метрополитена и других видов общественного транспорта в общую сеть. Для этого создают современные транспортно-пересадочные узлы, внедряют единую тарифную политику, предлагают сопутствующие услуги для пассажиров.