Пермская ЦБК: Механизм РОП позволит расширить ассортимент картонно-бумажной упаковки

По его словам, бумага и картон — одни из самых цикличных материалов. Так, гофрокартон может быть переработан 12 раз, а продукция ПЦБК примерно на 75% состоит из такого материала. Александр Бойченко уточнил, что ежегодно предприятие может закупать и перерабатывать до 300 тысяч тонн этого вторсырья.