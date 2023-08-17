Пермская ЦБК: Механизм РОП позволит расширить ассортимент картонно-бумажной упаковки

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В России каждый 20-й гофроящик производит Пермская целлюлозно-бумажная компания. На предприятии готовы к выполнению этих требований.
Концепция РОП направлена на то, чтобы добиться сбора и переработки всей находящейся в хозяйственном обороте тары и упаковки. Картонную, пластиковую и другую тару будут использовать в производстве новых товаров, а неперерабатываемую упаковку постепенно выведут из употребления, передает properm.ru.
«РОП станет мощным стимулом для развития переработки макулатуры и производства бумажной упаковки», — отметил председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко.
По его словам, бумага и картон — одни из самых цикличных материалов. Так, гофрокартон может быть переработан 12 раз, а продукция ПЦБК примерно на 75% состоит из такого материала. Александр Бойченко уточнил, что ежегодно предприятие может закупать и перерабатывать до 300 тысяч тонн этого вторсырья.
После вступления в силу новых правил возникнет субститутная конкуренция между экологичными и неэкологичными видами упаковки. Например, пластиковый лоток для яиц дешевле в производстве и в пять раз легче картонного, однако картонные лотки гораздо легче перерабатываются, поэтому экосбор за утилизацию пластиковой тары будет выше.
По прогнозам ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», за счет вытеснения менее цикличных материалов рынок картонно-бумажной упаковки вырастет с восьми миллионов до девяти с половиной миллионов тонн.
Представители ПЦБК подтвердили, что новый механизм РОП станет драйвером для диверсификации продуктовой линейки.
«Например, предприятие прорабатывает возможность выпуска новых видов продукции: бумажных пакетов и лотков из пульперкартона. Благодаря этой диверсификации мы сможем, помимо прочего, нарастить объём переработки вторсырья. Ведь для производства тех же лотков можно использовать макулатуру низких марок с более коротким волокном», — отметил гендиректор ПЦБК Юрий Марков.
Новый закон способствует развитию производства новых видов упаковки из гофрокартона. Компания готова выпускать индивидуальную упаковку из микрогофрокартона, например лотки для ягод и овощей.
Уже в текущем году кабмин примет ряд подзаконных актов, которые подробно опишут механизм работы РОП, определят новые ставки экосбора, порядок отчетности и другие детали.