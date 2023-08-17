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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:19

Пособия на детей в Ростовской области будут платить даже при росте доходов

Пособия на детей в Ростовской области будут платить даже при росте доходов семей

17 августа 2023, 14:17
Фото: 1MI
Пособия на детей в Ростовской области будут платить даже при росте доходов
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить своевременную выплату детских пособий в стране, в том числе Ростовской области, говорится на сайте Кремля.

Появился перечень поручений по итогам прошедшего Петербургского международного экономического форума. Напомним, что он состоялся с 14 по 17 июня.

Глава государства поручил правительству страны обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это касается и случаев, когда у членов семьи выросли доходы в течение срока, на который назначили пособие.

Детям из Ростова, пострадавшим на Гребном канале, выплатят 525 тысяч рублей
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Ответственным по этим вопросам назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее стало известно, что детям из Ростова, пострадавшим на Гребном канале, выплатят 525 тысяч рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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