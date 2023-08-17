Пособия на детей в Ростовской области будут платить даже при росте доходов семей

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Появился перечень поручений по итогам прошедшего Петербургского международного экономического форума. Напомним, что он состоялся с 14 по 17 июня.
Глава государства поручил правительству страны обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это касается и случаев, когда у членов семьи выросли доходы в течение срока, на который назначили пособие.
Ответственным по этим вопросам назначили премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее стало известно, что детям из Ростова, пострадавшим на Гребном канале, выплатят 525 тысяч рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.