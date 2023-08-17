«Провокация и демшиза»: политолог объяснил, как ростовчан склоняли к диверсиям

«Это так называемая демшиза — идеалисты, которые свято верят в выдуманный „западный идеал“, которого не существует ни в Америке, ни в Европе. Такие люди были всегда, и всегда они недовольны политикой страны. Их нередко ловили при поджогах», — отмечает политолог.