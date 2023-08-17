rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

«Провокация и демшиза»: политолог объяснил, почему ростовчане ведутся на поджоги

«Провокация и демшиза»: политолог объяснил, как ростовчан склоняли к диверсиям

17 августа 2023, 06:17
Фото: rom@nski photo/CC BY 2.0/flickr.com
«Провокация и демшиза»: политолог объяснил, почему ростовчане ведутся на поджоги

Эксперт Сухарь рассказал, как спецслужбы Украины склоняют ростовчан к диверсиям

В городах России была зафиксирована «вспышка» поджогов. На днях задержали мужчину, который намеревался поджечь здание администрации Азовского района Ростовский политолог Александр Сухарь рассказал корреспонденту RostovGazeta, кто и почему отваживается преступить закон за небольшие деньги.

Политолог подчеркивает, что в Ростове, как и в целом ряде других городов России, обошлось без поджогов военкоматов. Но это не говорит о том, что попыток не было.

«Это говорит лишь о слаженной работе правоохранительных органов и спецслужб региона, которые предотвращали эти попытки», — отмечает Александр Сухарь.

По его словам, немногочисленная часть населения, готовая нарушать закон, к сожалению, есть везде. Таких людей через Сеть координируют провокаторы Украины и других стран, нанимая их для совершения противоправных действий. Политолог подчеркивает, что платят за это немного — порядка 10-15 тысяч рублей.

«Под кураторство провокаторов в основном попадают аполитичные и достаточно глупые люди с недалеким кругозором. Как правило, все они обладают определенного рода зависимостями от своих пагубных привычек. При отсутствии внутреннего стержня, нравственных и патриотических ориентиров за небольшие деньги они соглашаются на все», — разъясняет эксперт.

За поджоги в военкоматах украинский боевик предлагал ростовчанину 2 тысячи долларов
Узнать подробнее
Другую категорию лиц, которые также могут попасть под влияние провокаторов, по мнению спикера, составляют некоторые представители преклонного возраста.Другую категорию лиц, которые также могут попасть под влияние провокаторов, по мнению спикера, составляют некоторые представители преклонного возраста.
Другую категорию лиц, которые также могут попасть под влияние провокаторов, по мнению спикера, составляют некоторые представители преклонного возраста.
Фото: 1MI

Другую категорию лиц, которые также могут попасть под влияние провокаторов, по мнению спикера, составляют некоторые представители преклонного возраста.

«Это так называемая демшиза — идеалисты, которые свято верят в выдуманный „западный идеал“, которого не существует ни в Америке, ни в Европе. Такие люди были всегда, и всегда они недовольны политикой страны. Их нередко ловили при поджогах», — отмечает политолог.

Но есть, по словам собеседника, и третья категория граждан, которые тоже могут стать объектами для провокаций. Это молодые люди — жертвы идеологической обработки так называемой несистемной оппозиции.

«Они даже не понимает, кто, для чего и с какими целями, подталкивает их на противоправные действия. Они воспитаны на бесконтрольном разгуле информации в 90-е годы. И в своем искреннем заблуждении становятся мишенями для политической обработки сегодня», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жителя Ростовской области в мае 2022 года осудили за поджог военкомата.

Жителя в Ростовской области осудили за поджог военкомата в мае 2022 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Эзотерик Панина дала объяснение участившемся поджогам военкоматов в РоссииВ Ростове-на-Дону осудили мужчину за поджог здания УФСБЭксперт рассказал, как ростовчан могли завербовать для поджога военкоматаПолитолог Абросимов рассказал, как СБУ вербует инженеров на ростовских заводах
#Дарья Демидова#Поджог#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Суд в Ростовской области отправил главу Миллерово Абакумова под домашний арест
Сегодня, 06:27
«Сахарный нектар»: почему Ростовская область рискует остаться без качественного меда
Сегодня, 06:26
Трамвай сошел с рельсов и протаранил стену здания в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:51
Эколог Баташев рассказал, почему Сочи каждый год страдает от затоплений
Сегодня, 06:11
Писательница Нина Берберова — специалист по масонам родом из ростовской Нахичевани
Сегодня, 06:30