«Провокация и демшиза»: политолог объяснил, как ростовчан склоняли к диверсиям

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Политолог подчеркивает, что в Ростове, как и в целом ряде других городов России, обошлось без поджогов военкоматов. Но это не говорит о том, что попыток не было.
«Это говорит лишь о слаженной работе правоохранительных органов и спецслужб региона, которые предотвращали эти попытки», — отмечает Александр Сухарь.
По его словам, немногочисленная часть населения, готовая нарушать закон, к сожалению, есть везде. Таких людей через Сеть координируют провокаторы Украины и других стран, нанимая их для совершения противоправных действий. Политолог подчеркивает, что платят за это немного — порядка 10-15 тысяч рублей.
«Под кураторство провокаторов в основном попадают аполитичные и достаточно глупые люди с недалеким кругозором. Как правило, все они обладают определенного рода зависимостями от своих пагубных привычек. При отсутствии внутреннего стержня, нравственных и патриотических ориентиров за небольшие деньги они соглашаются на все», — разъясняет эксперт.
Другую категорию лиц, которые также могут попасть под влияние провокаторов, по мнению спикера, составляют некоторые представители преклонного возраста.
«Это так называемая демшиза — идеалисты, которые свято верят в выдуманный „западный идеал“, которого не существует ни в Америке, ни в Европе. Такие люди были всегда, и всегда они недовольны политикой страны. Их нередко ловили при поджогах», — отмечает политолог.
Но есть, по словам собеседника, и третья категория граждан, которые тоже могут стать объектами для провокаций. Это молодые люди — жертвы идеологической обработки так называемой несистемной оппозиции.
«Они даже не понимает, кто, для чего и с какими целями, подталкивает их на противоправные действия. Они воспитаны на бесконтрольном разгуле информации в 90-е годы. И в своем искреннем заблуждении становятся мишенями для политической обработки сегодня», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жителя Ростовской области в мае 2022 года осудили за поджог военкомата.