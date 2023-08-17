РЭО вложит до 9,5 млрд рублей в мусороперерабатывающие заводы в Ростовской области

Главной темой обсуждения стало наращивание регионом мощностей в сфере обращения с ТКО. Об этом заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, на встрече было рассмотрено несколько проектов, в рамках которых планируется построить три объекта.