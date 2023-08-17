РЭО вложит до 9,5 млрд рублей в мусороперерабатывающие заводы в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Главной темой обсуждения стало наращивание регионом мощностей в сфере обращения с ТКО. Об этом заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, на встрече было рассмотрено несколько проектов, в рамках которых планируется построить три объекта.
«Их общая мощность составит более 1 млн тонн в год. Создание комплексов позволит субъекту достичь 100-ной обработки ТКО и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в 2 раза согласно целям нацпроекта „Экология“. Стоимость проектов оценивается в 10 млрд рублей, рассматривается возможность оказать финансовую поддержку в виде льготного займа до 95% со стороны РЭО», — сообщил глава РЭО.
Как указал заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, сначала планируется построить Новочеркасский МЭОК суммарной мощностью обработки до 300 тыс. тонн. Он добавил, что строительство будет вестись в рамках концессионного соглашения, которое будет подписано в скором времени.
Еще два объекта — Красносулинский МЭОК мощностью обработки 250 тыс. тонн в год и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс мощностью обработки более 500 тыс. тонн в год — будут реализованы в рамках инвестпроектов.
Василий Голубев сообщил о важности продолжения системной работы по обращению с ТКО.
«В Ростовской области постепенно появляется необходимая инфраструктура. При поддержке федерального центра ликвидируется накопленный экологический ущерб. Необходимо обязательно дальше двигаться по этому пути. При этом важно помнить, что конечная цель этой работы — повышение качества услуг для жителей, сокращение негативного воздействия на окружающую среду», — отметил губернатор.