РЭО вложит почти 3 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
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Updated Сегодня, 17:44
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, главными темами разговора стали развитие инфраструктуры в Ростовской области, а также строительство трех объектов по обработке ТКО.
«Один из объектов — Новочеркасский МЭОК — планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, его должны подписать в ближайшее время. Мощность обработки объекта составит 300 тысяч тонн в год, а сумма вложений со стороны РЭО может достигнуть 2,848 млрд рублей», — отметил глава РЭО.
Другие два объекта — Красносулинский МЭОК и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс. Возведение данных комплексов отвечает целям нацпроекта «Экология», что позволит достичь региону 100% обработки ТКО, а также сокращения объемов захоронения отходов на полигонах в два раза.
Напомним, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана во исполнение указа президента РФ от 14 января 2019 года. Основная задача РЭО — создать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно национальному проекту «Экология», это необходимо, чтобы снизить объем захоронения ТКО и тем самым снять экологическую нагрузку с жителей. К 2030 году необходимо добиться 100% сортировки ТКО и снизить на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Таких показателей невозможно добиться без построения экономики замкнутого цикла.