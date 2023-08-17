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РЭО вложит почти 3 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Ростовской области

РЭО вложит почти 3 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Ростовской области

17 августа 2023, 17:43
Фото: reo.ru
В ходе визита в Ростовскую область генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев обсудил с главой региона Василием Голубевым детали проектов и варианты финансовой поддержки со стороны компании.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, главными темами разговора стали развитие инфраструктуры в Ростовской области, а также строительство трех объектов по обработке ТКО.

«Один из объектов — Новочеркасский МЭОК — планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, его должны подписать в ближайшее время. Мощность обработки объекта составит 300 тысяч тонн в год, а сумма вложений со стороны РЭО может достигнуть 2,848 млрд рублей», — отметил глава РЭО.

Другие два объекта — Красносулинский МЭОК и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс. Возведение данных комплексов отвечает целям нацпроекта «Экология», что позволит достичь региону 100% обработки ТКО, а также сокращения объемов захоронения отходов на полигонах в два раза.

Напомним, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана во исполнение указа президента РФ от 14 января 2019 года. Основная задача РЭО — создать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно национальному проекту «Экология», это необходимо, чтобы снизить объем захоронения ТКО и тем самым снять экологическую нагрузку с жителей. К 2030 году необходимо добиться 100% сортировки ТКО и снизить на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Таких показателей невозможно добиться без построения экономики замкнутого цикла.

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