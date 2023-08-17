РЭО вложит почти 3 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод в Ростовской области

Напомним, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана во исполнение указа президента РФ от 14 января 2019 года. Основная задача РЭО — создать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно национальному проекту «Экология», это необходимо, чтобы снизить объем захоронения ТКО и тем самым снять экологическую нагрузку с жителей. К 2030 году необходимо добиться 100% сортировки ТКО и снизить на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Таких показателей невозможно добиться без построения экономики замкнутого цикла.