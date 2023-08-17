Ростехнадзор выявил более 100 нарушений в работе ростовского «Теплокоммунэнерго»

В Ростехнадоре уточнили, что «Теплокоммунэнерго» не проверила семь котлов и 30 участков трубопроводов тепловых сетей, отработавших свой расчетный ресурс. Также восемь котельных до сих пор не оборудованы докотловой или внутрикотловой обработкой воды. Не получила коммунальная организация и положительные заключения экспертиз на оборудование, работающее под избыточным давлением. Помимо этого, здания и дымовые трубы котельных не в полной мере соответствуют требованиям промышленной безопасности.