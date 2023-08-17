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Ростехнадзор выявил более 100 нарушений в работе ростовского «Теплокоммунэнерго»

Ростехнадзор выявил более 100 нарушений в работе ростовского «Теплокоммунэнерго»

17 августа 2023, 11:33
Фото: donland.ru
Ростехнадзор выявил более 100 нарушений в работе ростовского «Теплокоммунэнерго»
Ростехнадзор нашел 132 нарушения в работе «Теплокоммунэнерго» в Ростове, все они влияют на надежность теплоснабжения зимой и осенью, заявили в ведомстве.

Ростехнадзор проверил работу АО «Теплокоммунэнерго» в Ростове, чтобы оценить готовность организации к новому отопительному сезону. Надзорное ведомство в итоге выявило 132 нарушения, которые напрямую влияют на надежность и безопасность теплоснабжения в осенне-зимний период.

В Ростехнадоре уточнили, что «Теплокоммунэнерго» не проверила семь котлов и 30 участков трубопроводов тепловых сетей, отработавших свой расчетный ресурс. Также восемь котельных до сих пор не оборудованы докотловой или внутрикотловой обработкой воды. Не получила коммунальная организация и положительные заключения экспертиз на оборудование, работающее под избыточным давлением. Помимо этого, здания и дымовые трубы котельных не в полной мере соответствуют требованиям промышленной безопасности.

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Сейчас администрация Ростова вместе с «Теплокоммунэнерго» занимаются устранением выявленных нарушений. После этого Ростехнадор организует повторную проверку.

Ранее в Ростове жители дома на Северном отметили месяц без горячей воды вместе с тараканами.

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