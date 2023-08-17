Ростехнадзор выявил более 100 нарушений в работе ростовского «Теплокоммунэнерго»

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Ростехнадзор проверил работу АО «Теплокоммунэнерго» в Ростове, чтобы оценить готовность организации к новому отопительному сезону. Надзорное ведомство в итоге выявило 132 нарушения, которые напрямую влияют на надежность и безопасность теплоснабжения в осенне-зимний период.
В Ростехнадоре уточнили, что «Теплокоммунэнерго» не проверила семь котлов и 30 участков трубопроводов тепловых сетей, отработавших свой расчетный ресурс. Также восемь котельных до сих пор не оборудованы докотловой или внутрикотловой обработкой воды. Не получила коммунальная организация и положительные заключения экспертиз на оборудование, работающее под избыточным давлением. Помимо этого, здания и дымовые трубы котельных не в полной мере соответствуют требованиям промышленной безопасности.
Сейчас администрация Ростова вместе с «Теплокоммунэнерго» занимаются устранением выявленных нарушений. После этого Ростехнадор организует повторную проверку.
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