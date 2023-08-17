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Ростовчане заявили об изуродованных и привязанных совах на набережной

Ростовчане заявили об изуродованных и привязанных совах на набережной

17 августа 2023, 04:37
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на набережной предлагают сфотографироваться с измученными птицами, пожаловались местные жители в «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Ростовчанка гуляла по набережной и заметила мужчину, придлагающего сделать фотографию с хищными птицами. Ей не понравилось их состояние, о чем она пожаловалась в соцсетях.

«Обнаружила измученных сов в ужасном состоянии. Они привязаны веревкой, выживают без воды и корма, крылья и хвосты изуродованы. Это не просто жестокость, это ужасное живодерство», — заявила ростовчанка.

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Он добавила, что обратилась к сотрудникам полиции, но они ничего делать не стали, так как у мужчины не было проблем с документами. Пользователи в комментариях выразили различные мнения. Одни посчитали, что в птицами так обращаться нельзя, а другие уверены, что их содержат в нормальных условиях.

Ранее эколог объяснил появление новых птиц в Ростове из-за строительства многоэтажек.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествия#Животные#Совы#Жестокость#Измученные птицы#Живодерство#Полиция#Документы#Эколог#Строительство
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