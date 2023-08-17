Ростовчане заявили об изуродованных и привязанных совах на набережной

Он добавила, что обратилась к сотрудникам полиции, но они ничего делать не стали, так как у мужчины не было проблем с документами. Пользователи в комментариях выразили различные мнения. Одни посчитали, что в птицами так обращаться нельзя, а другие уверены, что их содержат в нормальных условиях.