Ростовчане заявили об изуродованных и привязанных совах на набережной

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Ростовчанка гуляла по набережной и заметила мужчину, придлагающего сделать фотографию с хищными птицами. Ей не понравилось их состояние, о чем она пожаловалась в соцсетях.
«Обнаружила измученных сов в ужасном состоянии. Они привязаны веревкой, выживают без воды и корма, крылья и хвосты изуродованы. Это не просто жестокость, это ужасное живодерство», — заявила ростовчанка.
Он добавила, что обратилась к сотрудникам полиции, но они ничего делать не стали, так как у мужчины не было проблем с документами. Пользователи в комментариях выразили различные мнения. Одни посчитали, что в птицами так обращаться нельзя, а другие уверены, что их содержат в нормальных условиях.
Ранее эколог объяснил появление новых птиц в Ростове из-за строительства многоэтажек.