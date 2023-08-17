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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

«Сахарный нектар»: почему Ростовская область рискует остаться без полезного меда

«Сахарный нектар»: почему Ростовская область рискует остаться без качественного меда

17 августа 2023, 06:26
Фото: pxhere.com
«Сахарный нектар»: почему Ростовская область рискует остаться без полезного меда

Пчеловод рассказал о проблемах производства меда в Ростовской области

Ассортимент меда широко представлен на полках магазинов в Ростовской области. Никаких проблем с его нехваткой не наблюдается. Тем не менее проблем с производством меда в регионе существует великое множество.

Не случайно многие ростовчане уже давно стараются не приобретать мед в магазинах. Берут с рук у сельских пчеловодов по рекомендациям знакомых.

Какова в Ростовской области ситуация с производством меда, с какими проблемами сталкиваются пчеловоды и чем магазинный мед отличается от натурального, полезного, об этом рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta пчеловод из Ростовской области Иван Игнатьев [имя изменено по его просьбе].

— Ростовчане жалуются, что после приобретения меда в магазине, он засахаривается через два-три дня. Это нормально?

— Мед засахаривается тогда, когда пасечники кормят пчел сахарным сиропом. В идеале пчеловод не должен подкармливать пчел. Что полосатые труженицы принесли с цветов — то и надо качать. Это и будет настоящий, целебный мед, такой, каким он должен быть. Пчелы должны нести нектар со всех лечебных растений. В этом году я качал один улик, слышу, из него мятой пахнет. И на вкус этот мед получился изумительный — мятный. Это означает, что нектар пчелы собирали с мяты. Такой мед получается и вкусным, и полезным. А из сахарного сиропа какой получится нектар? Разве что сладкий. Но никакой пользы он не принесет.

А из сахарного сиропа какой получится нектар? Разве что сладкий. Но никакой пользы он не принесет. А из сахарного сиропа какой получится нектар? Разве что сладкий. Но никакой пользы он не принесет.
А из сахарного сиропа какой получится нектар? Разве что сладкий. Но никакой пользы он не принесет.
Фото: pxhere.com

— Почему пчел подкармливают сахарным сиропом?

— Во-первых, в Ростовской области сеют сейчас в основном пшеницу и подсолнечник. Пчелам попросту негде собирать нектар. Для примера, самый лучший из известных сортов — мед из нектара акации. Но с акацией в этом году в Ростовской области были проблемы. Во-вторых, пасечники иной раз не хотят перевозить пчел на подсолнечник. Да и с самим подсолнечником в этом году сложная ситуация. Его обрабатывают с весны. Сейчас должен зацвести поздний подсолнечник, но землепользователи обнаружили на нем блошку. Собираются травить. А пчела идет на цветущий подсолнечник. Поэтому сейчас мы будем вынуждены убирать пчел, чтобы они не попали под отравление.

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— Часто пчелы попадают под отравление?

— В Ростовской области это просто беда. В прошлом году меня никто не предупредил. Когда мои пчелы шли на цветущий подсолнечник, с самолета стали обрабатывать поля. Я потерял 23 пчелиные семьи. Для примера, одна семья в среднем дает от 100 до 200 килограмм меда. Моя пасека посыпалась на половину. Да так, что к этому году я еле восстановил ее.

В этом году трагедия произошла у пчеловодов из Кашарского района. В хуторе Вяжа землепользователь посеял горох. До цветения обработал его химикатами. Но из-за дождей обработка не помогла. Поэтому аграрий снова стал обрабатывать горох во время цветения и никого не предупредил. В результате у местных пчеловодов погибли 450 пчелиных семей. Многие хуторяне потеряли свой единственный источник дохода. Например, один знакомый пчеловод лишился 170 пчелиных семей. А он только и жил за счет производства меда. Представляете, какая беда?

Поэтому аграрий снова стал обрабатывать горох во время цветения и никого не предупредил. В результате у местных пчеловодов погибли 450 пчелиных семей.Поэтому аграрий снова стал обрабатывать горох во время цветения и никого не предупредил. В результате у местных пчеловодов погибли 450 пчелиных семей.
Поэтому аграрий снова стал обрабатывать горох во время цветения и никого не предупредил. В результате у местных пчеловодов погибли 450 пчелиных семей.
Фото: flickr.com/aquamech-utah/cc by 2.0

— Но травить пчел незаконно. Нарушителей наказали?

— Все уже поняли, что обращаться с этим вопросом в полицию бесполезно. Невозможно доказать, кто, как и когда потравил пчел. По большому счету никакой защиты для пчеловодов не предусмотрено. Кто как может, так и выживает. Максимум, что делают аграрии — вывешивают объявление с предупреждением о грядущей протравке. Тогда мы — пчеловоды, увязываем пасеки и переезжаем. Но нередко землепользователи и это не делают, что наглядно доказывает массовая гибель пчел в Кашарском районе.

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— Какие требования предъявляются к качеству меда?

— Это, пожалуй, самый больной вопрос. Для того, чтобы получить возможность продать мед, пчеловод должен ехать к ветеринарным врачам, брать справки, собирать документы. Все это стоит немалых денег и ложится бременем на карман пчеловода. Но за качеством меда, по сути, никто не следит.

Перекупщики реализуют мед единственному монополисту — из Санкт-Петербурга. Больше продавать мед некому. Закупочная цена на продукт крайне мала. Сегодня она составляет 70 рублей за килограмм, и конкуренции нет. Цена едина и не зависит от качества меда. Поэтому пчеловоды не особо гонятся за качеством продукта. Идут по пути наибольшей выгоды. В том числе поэтому и подкармливают пчел сахарным сиропом. Знаю, несколько пчеловодов покупали фуру сахара — как раз для этих целей.

В том числе поэтому и подкармливают пчел сахарным сиропом. Знаю, несколько пчеловодов покупали фуру сахара — как раз для этих целей.В том числе поэтому и подкармливают пчел сахарным сиропом. Знаю, несколько пчеловодов покупали фуру сахара — как раз для этих целей.
В том числе поэтому и подкармливают пчел сахарным сиропом. Знаю, несколько пчеловодов покупали фуру сахара — как раз для этих целей.
Фото: 1MI

— То есть в свободной продаже сегодня можно приобрести не особо полезный продукт?

— Сегодня в продаже много искусственного меда. Стоит он копейки и пользы от него нет. Но многие покупают его потому, что он дешевый. Улыбаюсь, когда встречаю на ярмарках экзотический мед, якобы натуральный и привезенный в донской край откуда-то. Он бывает разных цветов, с разными вкусами. Но его натуральность и полезные свойства вызывают у меня много вопросов.

— Как ростовчанам купить настоящий, полезный мед?

— Те, кто пробовал настоящий мед и знает его вкус — никогда не станут покупать его в магазинах. У многих жителей Дона есть свой «поставщик» сладкого продукта. Но даже в этом случае покупатели рискуют. Ведь качество меда в Ростовской области никак не контролируется. Оно ничем не подтверждено. Поэтому, покупая продукт даже у знакомого пчеловода с хорошей рекомендацией, потребителям остается только верить на слово, что нектар для меда пчелы действительно собирали с медоносов.

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