«Сахарный нектар»: почему Ростовская область рискует остаться без качественного меда

— Мед засахаривается тогда, когда пасечники кормят пчел сахарным сиропом. В идеале пчеловод не должен подкармливать пчел. Что полосатые труженицы принесли с цветов — то и надо качать. Это и будет настоящий, целебный мед, такой, каким он должен быть. Пчелы должны нести нектар со всех лечебных растений. В этом году я качал один улик, слышу, из него мятой пахнет. И на вкус этот мед получился изумительный — мятный. Это означает, что нектар пчелы собирали с мяты. Такой мед получается и вкусным, и полезным. А из сахарного сиропа какой получится нектар? Разве что сладкий. Но никакой пользы он не принесет.