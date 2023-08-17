«Сахарный нектар»: почему Ростовская область рискует остаться без качественного меда

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Не случайно многие ростовчане уже давно стараются не приобретать мед в магазинах. Берут с рук у сельских пчеловодов по рекомендациям знакомых.
Какова в Ростовской области ситуация с производством меда, с какими проблемами сталкиваются пчеловоды и чем магазинный мед отличается от натурального, полезного, об этом рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta пчеловод из Ростовской области Иван Игнатьев [имя изменено по его просьбе].
— Ростовчане жалуются, что после приобретения меда в магазине, он засахаривается через два-три дня. Это нормально?
— Мед засахаривается тогда, когда пасечники кормят пчел сахарным сиропом. В идеале пчеловод не должен подкармливать пчел. Что полосатые труженицы принесли с цветов — то и надо качать. Это и будет настоящий, целебный мед, такой, каким он должен быть. Пчелы должны нести нектар со всех лечебных растений. В этом году я качал один улик, слышу, из него мятой пахнет. И на вкус этот мед получился изумительный — мятный. Это означает, что нектар пчелы собирали с мяты. Такой мед получается и вкусным, и полезным. А из сахарного сиропа какой получится нектар? Разве что сладкий. Но никакой пользы он не принесет.
— Почему пчел подкармливают сахарным сиропом?
— Во-первых, в Ростовской области сеют сейчас в основном пшеницу и подсолнечник. Пчелам попросту негде собирать нектар. Для примера, самый лучший из известных сортов — мед из нектара акации. Но с акацией в этом году в Ростовской области были проблемы. Во-вторых, пасечники иной раз не хотят перевозить пчел на подсолнечник. Да и с самим подсолнечником в этом году сложная ситуация. Его обрабатывают с весны. Сейчас должен зацвести поздний подсолнечник, но землепользователи обнаружили на нем блошку. Собираются травить. А пчела идет на цветущий подсолнечник. Поэтому сейчас мы будем вынуждены убирать пчел, чтобы они не попали под отравление.
— Часто пчелы попадают под отравление?
— В Ростовской области это просто беда. В прошлом году меня никто не предупредил. Когда мои пчелы шли на цветущий подсолнечник, с самолета стали обрабатывать поля. Я потерял 23 пчелиные семьи. Для примера, одна семья в среднем дает от 100 до 200 килограмм меда. Моя пасека посыпалась на половину. Да так, что к этому году я еле восстановил ее.
В этом году трагедия произошла у пчеловодов из Кашарского района. В хуторе Вяжа землепользователь посеял горох. До цветения обработал его химикатами. Но из-за дождей обработка не помогла. Поэтому аграрий снова стал обрабатывать горох во время цветения и никого не предупредил. В результате у местных пчеловодов погибли 450 пчелиных семей. Многие хуторяне потеряли свой единственный источник дохода. Например, один знакомый пчеловод лишился 170 пчелиных семей. А он только и жил за счет производства меда. Представляете, какая беда?
— Но травить пчел незаконно. Нарушителей наказали?
— Все уже поняли, что обращаться с этим вопросом в полицию бесполезно. Невозможно доказать, кто, как и когда потравил пчел. По большому счету никакой защиты для пчеловодов не предусмотрено. Кто как может, так и выживает. Максимум, что делают аграрии — вывешивают объявление с предупреждением о грядущей протравке. Тогда мы — пчеловоды, увязываем пасеки и переезжаем. Но нередко землепользователи и это не делают, что наглядно доказывает массовая гибель пчел в Кашарском районе.
— Какие требования предъявляются к качеству меда?
— Это, пожалуй, самый больной вопрос. Для того, чтобы получить возможность продать мед, пчеловод должен ехать к ветеринарным врачам, брать справки, собирать документы. Все это стоит немалых денег и ложится бременем на карман пчеловода. Но за качеством меда, по сути, никто не следит.
Перекупщики реализуют мед единственному монополисту — из Санкт-Петербурга. Больше продавать мед некому. Закупочная цена на продукт крайне мала. Сегодня она составляет 70 рублей за килограмм, и конкуренции нет. Цена едина и не зависит от качества меда. Поэтому пчеловоды не особо гонятся за качеством продукта. Идут по пути наибольшей выгоды. В том числе поэтому и подкармливают пчел сахарным сиропом. Знаю, несколько пчеловодов покупали фуру сахара — как раз для этих целей.
— То есть в свободной продаже сегодня можно приобрести не особо полезный продукт?
— Сегодня в продаже много искусственного меда. Стоит он копейки и пользы от него нет. Но многие покупают его потому, что он дешевый. Улыбаюсь, когда встречаю на ярмарках экзотический мед, якобы натуральный и привезенный в донской край откуда-то. Он бывает разных цветов, с разными вкусами. Но его натуральность и полезные свойства вызывают у меня много вопросов.
— Как ростовчанам купить настоящий, полезный мед?
— Те, кто пробовал настоящий мед и знает его вкус — никогда не станут покупать его в магазинах. У многих жителей Дона есть свой «поставщик» сладкого продукта. Но даже в этом случае покупатели рискуют. Ведь качество меда в Ростовской области никак не контролируется. Оно ничем не подтверждено. Поэтому, покупая продукт даже у знакомого пчеловода с хорошей рекомендацией, потребителям остается только верить на слово, что нектар для меда пчелы действительно собирали с медоносов.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области массово гибнут пчелы.