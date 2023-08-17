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Самая крупная выставка Крыма «АРТ-ЭКСПО» открыта в рамках фестиваля «Таврида. АРТ»

Самая крупная выставка Крыма «АРТ-ЭКСПО» открыта в рамках фестиваля «Таврида. АРТ»

17 августа 2023, 19:39
Фото: 1MI
В период с 17 по 21 августа в Крыму проходит крупнейшее в РФ культурное событие — фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Одним из важнейших событий фестиваля является открытие современного выставочного центра «АРТ-ЭКСПО».

Гостем данного мероприятия стал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Как отмечается, ежегодно в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму проходит выставка регионов, корпораций и партнерских организаций. Отличительной особенностью выставки в 2023 году является ее новый формат — специально созданное для нее выставочное пространство «АРТ-ЭКСПО». Данная конструкция общей площадью 3,5 тыс. кв метров и высотой 12 метров расположилась между пляжем «Ракета» и академией творческих индустрий «Меганом». Павильон имеет все шансы стать главной площадкой для презентаций выдающихся достижений и практик регионов, арт-резиденций, учебных заведений, а также общественных и коммерческих организаций.

В число экспонентов выставки «АРТ-ЭКСПО» вошли Белгородская, Московская, Нижегородская, Тульская области, Камчатский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Северо-Кавказский федеральный университет, РНКБ, «Почта Крыма», проект «Другое дело», международная выставка-форум «Россия».

Каждый участник «АРТ-ЭКСПО» должен представить свой уникальный стенд, на котором на протяжении двух дней фестиваля будут проходить интерактивные форматы, мастер-классы, шоу, кинопоказы, презентации достижений местных творцов. Тема, объединяющая все экспозиции выставки, — «Было. Есть. Будет» как символ основных этапов развития творчества, образования и культурного кода каждого экспонента, представленного на выставке.

В рамках «АРТ-ЭКСПО» прошла презентация международной выставки-форума «Россия». Ее организаторы предложили участникам принять участие в игре «Соберем вместе». Суть игры заключается в том, что каждый участник может составить свой вариант написания слова «Россия» из букв разных шрифтов и получить подарочный мерч. Выставка-форум будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ.

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