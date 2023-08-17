Самая крупная выставка Крыма «АРТ-ЭКСПО» открыта в рамках фестиваля «Таврида. АРТ»

Как отмечается, ежегодно в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму проходит выставка регионов, корпораций и партнерских организаций. Отличительной особенностью выставки в 2023 году является ее новый формат — специально созданное для нее выставочное пространство «АРТ-ЭКСПО». Данная конструкция общей площадью 3,5 тыс. кв метров и высотой 12 метров расположилась между пляжем «Ракета» и академией творческих индустрий «Меганом». Павильон имеет все шансы стать главной площадкой для презентаций выдающихся достижений и практик регионов, арт-резиденций, учебных заведений, а также общественных и коммерческих организаций.