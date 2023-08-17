rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Синтетические витамины не усваиваются организмом: правда или фейк

Синтетические витамины не усваиваются организмом: правда или фейк

17 августа 2023, 12:10
Фото: pxhere.com
Синтетические витамины не усваиваются организмом: правда или фейк
В Интернете появилась новая волна сообщений о том, что синтетические витамины якобы не усваиваются организмом. А правда это или нет, выяснила RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Пользователи различных пабликов в Интернете в последнее время делают заявления о неэффективности синтетических витаминов, при этом не приводят никаких доказательств своих слов. Автор в одной из групп разместил целую статью, утверждая, что дешевые витаминные комплексы не всегда совместимы друг с другом, а в составе содержатся лактоза, сахароза, пшеничная мука или крахмал. Он без каких-либо ссылок уверяет, что несовместимость вызывает аллергию, раздражения и тошноту.

Аналогичные мнения пользователи высказывают и в других группах. Мы обратились с вопросом на эту тему к нутрициологу Анастасии Тодоровой, которая опровергла эти заявления и сообщила, что разницы между приемом синтетических и натуральных витаминов нет. По ее словам, важно соблюдать правила приема.

«Так, витамины не стоит употреблять на голодный желудок и, как это любят делать многие модные блогеры, не запивать водой с лимоном. При этом, по мнению эксперта, совершенно не важно будут ли витамины содержаться в таблетках и капсулах или в ягодах или другой пище», — уточнила эксперт.

Она добавила, что в синтетических витаминах вещества содержатся в чистом виде. В то время, как натуральные витамины — это лишь часть состава обычной еды.

натуральные витамины — это лишь часть состава обычной еды.натуральные витамины — это лишь часть состава обычной еды.
натуральные витамины — это лишь часть состава обычной еды.
Фото: pxhere.com

«Поэтому, чтобы восполнить суточную норму, нужно съесть определенное количество еды, в которых они содержатся. Построить рацион питания так, чтобы получать суточную норму всех витаминов только натурального происхождения, невозможно», — отметила собеседница.

Анастасия Тодорова напомнила, что перед приемом витаминов нужно обратиться к врачу, который подберет оптимальный вариант под индивидуальные особенности человека.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону запустят интернет-сервис для выявления фейковУкраина запустила фейк о причинах подрыва Крымского мостаФейком оказалась информация о гибели человека во время мятежа в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#Синтетические витамины#Усваиваемость#Организм#Правда или фейк#Недостоверная информация#Доказательства#Витаминные комплексы#Совместимость#Лактоза#Сахароза#Пшеничная мука#Крахмал#Аллергии#Раздражения#Тошнота#Нутрициолог#Анастасия Тодорова#Правила приема#Вода с лимоном#Состав#Синтетические вещества#Натуральные витамины#Рацион питания#Врач#Индивидуальные особенности
Подпишитесь
Суд в Ростовской области отправил главу Миллерово Абакумова под домашний арест
Сегодня, 06:27
«Сахарный нектар»: почему Ростовская область рискует остаться без качественного меда
Сегодня, 06:26
«Провокация и демшиза»: политолог объяснил, как ростовчан склоняли к диверсиям
Сегодня, 06:17
Трамвай сошел с рельсов и протаранил стену здания в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:51
Эколог Баташев рассказал, почему Сочи каждый год страдает от затоплений
Сегодня, 06:11
Писательница Нина Берберова — специалист по масонам родом из ростовской Нахичевани
Сегодня, 06:30