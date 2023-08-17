Синтетические витамины не усваиваются организмом: правда или фейк

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Пользователи различных пабликов в Интернете в последнее время делают заявления о неэффективности синтетических витаминов, при этом не приводят никаких доказательств своих слов. Автор в одной из групп разместил целую статью, утверждая, что дешевые витаминные комплексы не всегда совместимы друг с другом, а в составе содержатся лактоза, сахароза, пшеничная мука или крахмал. Он без каких-либо ссылок уверяет, что несовместимость вызывает аллергию, раздражения и тошноту.
Аналогичные мнения пользователи высказывают и в других группах. Мы обратились с вопросом на эту тему к нутрициологу Анастасии Тодоровой, которая опровергла эти заявления и сообщила, что разницы между приемом синтетических и натуральных витаминов нет. По ее словам, важно соблюдать правила приема.
«Так, витамины не стоит употреблять на голодный желудок и, как это любят делать многие модные блогеры, не запивать водой с лимоном. При этом, по мнению эксперта, совершенно не важно будут ли витамины содержаться в таблетках и капсулах или в ягодах или другой пище», — уточнила эксперт.
Она добавила, что в синтетических витаминах вещества содержатся в чистом виде. В то время, как натуральные витамины — это лишь часть состава обычной еды.
«Поэтому, чтобы восполнить суточную норму, нужно съесть определенное количество еды, в которых они содержатся. Построить рацион питания так, чтобы получать суточную норму всех витаминов только натурального происхождения, невозможно», — отметила собеседница.
Анастасия Тодорова напомнила, что перед приемом витаминов нужно обратиться к врачу, который подберет оптимальный вариант под индивидуальные особенности человека.