Синтетические витамины не усваиваются организмом: правда или фейк

Пользователи различных пабликов в Интернете в последнее время делают заявления о неэффективности синтетических витаминов, при этом не приводят никаких доказательств своих слов. Автор в одной из групп разместил целую статью, утверждая, что дешевые витаминные комплексы не всегда совместимы друг с другом, а в составе содержатся лактоза, сахароза, пшеничная мука или крахмал. Он без каких-либо ссылок уверяет, что несовместимость вызывает аллергию, раздражения и тошноту.