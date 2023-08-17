Стали известны самые популярные профессии в Ростове-на-Дону в 2023 году

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
По всей России, в том числе в Ростове-на-Дону, закончились выпускные, прошли ЕГЭ и завершился основной этап зачисления. Теперь абитуриентам осталось немного отдохнуть и с новыми силами начать изучать новую для себя профессию.
Тем временем портал подготовил рейтинг популярных специальностей на основе трех показателей:
Самой востребованной профессией в городе оказался графический дизайнер, на которого обучают в 12 вузах и одном колледже. Что касается в целом по России, то эта специальность оказалась на восьмом месте.
Второе и третье места занимают юристы и повара, во всероссийском рейтинге они находятся на 1 и 3 позициях соответственно. Далее по популярности идут дизайнеры, фармацевты, зубные техники.
Кроме того, ростовчане предпочитают учиться на автомеханика, модельера-конструктора одежды, менеджера по продажам. А топ-10 замыкают сотрудники полиции.
После этого идут следователи, логисты, психологи, программисты, спортивные тренеры и хореографы.
Самой популярной профессией среди абитуриентов оказался дизайнер, проходной балл в вузах по этой специальности варьируется от 110 до 240. Стоимость обучения составляет около 250 тысяч рублей.
На юриста можно отучиться в 17 вузах и нескольких колледжах, в среднем стоимость варьируется от 50 тысяч до 100 тысяч рублей в год. Проходной балл составляет в основном от 130 до 170.
На повара можно отучиться бесплатно, это займет около двух лет и можно идти работать.
Для обучения на фармацевта необходимо набрать 150 баллов. А заплатить придется около 150 тысяч рублей в год. В четырех вузах и четырех колледжах города учат на автомеханика. Проходной балл составляет около 130, а стоимость обучения варьируется от 32 тысяч до 130 тысяч рублей.
За обучение на менеджера по продажам придется платить от 40 тысяч до 140 тысяч рублей в год. Что касается проходного балла, то он составляет от 99 до 155.
Для того, чтобы выбрать профессию и определиться со своим будущим, важно ответить на следующие вопросы:
Тогда можно будет составить список специальностей, узнать о них больше информации и понять, к чему лежит душа.
При выборе вуза следует предпринять следующие шаги:
Можно также поговорить с выпускниками или студентами старших курсов.
Есть несколько критериев, которые помогут не ошибиться с выбором профессии. Эксперты советуют:
Но лучше всего заниматься тем, что нравится и тогда с проблем и работой не возникнет.