Стали известны самые популярные профессии в Ростове-на-Дону в 2023 году

Для обучения на фармацевта необходимо набрать 150 баллов. А заплатить придется около 150 тысяч рублей в год. В четырех вузах и четырех колледжах города учат на автомеханика. Проходной балл составляет около 130, а стоимость обучения варьируется от 32 тысяч до 130 тысяч рублей.