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Published Сегодня, 03:56

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Стали известны самые популярные профессии в Ростове-на-Дону в 2023 году

Стали известны самые популярные профессии в Ростове-на-Дону в 2023 году

17 августа 2023, 03:56
Фото: Midjourney
Стали известны самые популярные профессии в Ростове-на-Дону в 2023 году
В Ростове-на-Дону на основании выбора абитуриентов составили рейтинг самых востребованных в городе профессий, сообщает портал «Поступи.инфо».

Самые популярные профессии

По всей России, в том числе в Ростове-на-Дону, закончились выпускные, прошли ЕГЭ и завершился основной этап зачисления. Теперь абитуриентам осталось немного отдохнуть и с новыми силами начать изучать новую для себя профессию.

Тем временем портал подготовил рейтинг популярных специальностей на основе трех показателей:

  1. Востребованность на рынке труда в городе;
  2. Доступность образования по количеству учебных заведений и программ подготовки;
  3. Популярность среди абитуриентов Ростова-на-Дону.

Самой востребованной профессией в городе оказался графический дизайнер, на которого обучают в 12 вузах и одном колледже. Что касается в целом по России, то эта специальность оказалась на восьмом месте.

Второе и третье места занимают юристы и повара, во всероссийском рейтинге они находятся на 1 и 3 позициях соответственно. Далее по популярности идут дизайнеры, фармацевты, зубные техники.

Кроме того, ростовчане предпочитают учиться на автомеханика, модельера-конструктора одежды, менеджера по продажам. А топ-10 замыкают сотрудники полиции.

После этого идут следователи, логисты, психологи, программисты, спортивные тренеры и хореографы.

Во второй десяток входят: следователи, логисты, психологи, программисты, спортивные тренеры и хореографы.Во второй десяток входят: следователи, логисты, психологи, программисты, спортивные тренеры и хореографы.
Во второй десяток входят: следователи, логисты, психологи, программисты, спортивные тренеры и хореографы.
Фото: pxhere.com

Стоимость обучения в вузах Ростова

Самой популярной профессией среди абитуриентов оказался дизайнер, проходной балл в вузах по этой специальности варьируется от 110 до 240. Стоимость обучения составляет около 250 тысяч рублей.

На юриста можно отучиться в 17 вузах и нескольких колледжах, в среднем стоимость варьируется от 50 тысяч до 100 тысяч рублей в год. Проходной балл составляет в основном от 130 до 170.

На повара можно отучиться бесплатно, это займет около двух лет и можно идти работать.

Для обучения на фармацевта необходимо набрать 150 баллов. А заплатить придется около 150 тысяч рублей в год. В четырех вузах и четырех колледжах города учат на автомеханика. Проходной балл составляет около 130, а стоимость обучения варьируется от 32 тысяч до 130 тысяч рублей.

За обучение на менеджера по продажам придется платить от 40 тысяч до 140 тысяч рублей в год. Что касается проходного балла, то он составляет от 99 до 155.

За обучение на менеджера по продажам придется платить от 40 тысяч до 140 тысяч рублей в год. За обучение на менеджера по продажам придется платить от 40 тысяч до 140 тысяч рублей в год.
За обучение на менеджера по продажам придется платить от 40 тысяч до 140 тысяч рублей в год.
Фото: pxhere.com

Как выбрать профессию

Для того, чтобы выбрать профессию и определиться со своим будущим, важно ответить на следующие вопросы:

  1. Что мне нравится делать?
  2. Как я предпочитаю работать?
  3. Сколько желаю зарабатывать, какой график и условия я представляю для работы своей мечты?
  4. Какие профессии соответствуют моим критериям?

Тогда можно будет составить список специальностей, узнать о них больше информации и понять, к чему лежит душа.

При выборе вуза следует предпринять следующие шаги:

  1. Проверить университет по отзывам и рейтингам;
  2. Оценить преподавательский состав: есть ли практикующие профессионалы или только теоретики, сколько лет работают в университете ключевые эксперты;
  3. Изучить форматы обучения и стажировки: международный студенческий обмен, летние стажировки, практику в компаниях — партнерах университета, студенческие лаборатории, инкубаторы, форматы дебатов, проектов, интенсивов;
  4. Посетить дни открытых дверей, чтобы оценить атмосферу в вузе.

Можно также поговорить с выпускниками или студентами старших курсов.

При выборе вуза следует изучить форматы обучения и стажировки: международный студенческий обмен, летние стажировки, практику в компанияхПри выборе вуза следует изучить форматы обучения и стажировки: международный студенческий обмен, летние стажировки, практику в компаниях
При выборе вуза следует изучить форматы обучения и стажировки: международный студенческий обмен, летние стажировки, практику в компаниях
Фото: pxhere.com

Как не стоит выбирать профессию

Есть несколько критериев, которые помогут не ошибиться с выбором профессии. Эксперты советуют:

  1. Не выбирать профессию, чтобы продолжить семейную традицию. Например, оба родителя трудятся в строительной сфере. Они могут настаивать на том, чтобы их сын или дочь пошли учиться по этой же специальности, даже если интересны ребенка лежат в другой плоскости.
  2. Идти учиться в университет за своими друзьями. Чтобы не расставаться со своими школьными друзьями, есть искушение подать документы на ту же специальность, куда они планируют поступать, но лучше так не делать;
  3. Следовать моде в выборе профессии. Нет гарантии, что будущий спрос на кадры в определенной отрасли будет оставаться таким же через пять лет после получения диплома по этой специальности.
Как не стоит выбирать профессиюКак не стоит выбирать профессию
Как не стоит выбирать профессию
Фото: 1MI

Но лучше всего заниматься тем, что нравится и тогда с проблем и работой не возникнет.

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