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Суд в Ростовской области осудил военнослужащего за убийство сослуживца в зоне СВО

Суд в Ростовской области осудил военнослужащего за убийство сослуживца в зоне СВО

17 августа 2023, 08:17
Фото: mil.ru
Суд в Ростовской области осудил военнослужащего за убийство сослуживца в зоне СВО
В Ростовской области Новочеркасский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, убившему сослуживца в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе судебного органа.

Новочерскасский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному военнослужащему Ивану Алексееву. Его признали виновным в убийстве сослуживца в зоне СВО.

Преступление Алексеев совершил в январе этого года. В блиндаже в пункте временной дислокации войсковой части он вместе с тремя сослуживцами распивал алкоголь. Во время своеобразного застолья Алексеев сделал одному из военных замечание из-за громких разговоров, в ответ же он получил удар в лицо, однако никак на это не отреагировал. Позже два других участника посиделки ушли спать, оставив обвиняемого и его жертву вдвоем.

Далее, как утверждает Алексеев, сослуживец стал выгонять его из блиндажа и избивать, а потом достал автомат и стал целиться в него. Однако выстрелить не успел. Алексеев опередил его, выстрелив оппоненту в голову из винтовки. Потерпевший получил травму, но был еще жив. Тогда Алексеев решил добить его кухонным ножом.

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Чтобы скрыть следы преступления, он оттащил труп в колею грунтовой дороги. Затем изрезал тело сослуживца так, чтобы причиной его смерти посчитали боевые ранения.

В ходе следствия Алексеев вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Ранее военнослужащего осудили за дедовщину в казарме в Ростовской области.

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