Суд в Ростовской области осудил военнослужащего за убийство сослуживца в зоне СВО

Преступление Алексеев совершил в январе этого года. В блиндаже в пункте временной дислокации войсковой части он вместе с тремя сослуживцами распивал алкоголь. Во время своеобразного застолья Алексеев сделал одному из военных замечание из-за громких разговоров, в ответ же он получил удар в лицо, однако никак на это не отреагировал. Позже два других участника посиделки ушли спать, оставив обвиняемого и его жертву вдвоем.