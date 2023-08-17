Суд в Ростовской области осудил военнослужащего за убийство сослуживца в зоне СВО

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Новочерскасский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному военнослужащему Ивану Алексееву. Его признали виновным в убийстве сослуживца в зоне СВО.
Преступление Алексеев совершил в январе этого года. В блиндаже в пункте временной дислокации войсковой части он вместе с тремя сослуживцами распивал алкоголь. Во время своеобразного застолья Алексеев сделал одному из военных замечание из-за громких разговоров, в ответ же он получил удар в лицо, однако никак на это не отреагировал. Позже два других участника посиделки ушли спать, оставив обвиняемого и его жертву вдвоем.
Далее, как утверждает Алексеев, сослуживец стал выгонять его из блиндажа и избивать, а потом достал автомат и стал целиться в него. Однако выстрелить не успел. Алексеев опередил его, выстрелив оппоненту в голову из винтовки. Потерпевший получил травму, но был еще жив. Тогда Алексеев решил добить его кухонным ножом.
Чтобы скрыть следы преступления, он оттащил труп в колею грунтовой дороги. Затем изрезал тело сослуживца так, чтобы причиной его смерти посчитали боевые ранения.
В ходе следствия Алексеев вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Ранее военнослужащего осудили за дедовщину в казарме в Ростовской области.